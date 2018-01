Für Goldtraum bei Olympia: Savchenko/Massot sagen EM-Start ab

Bundesliga Fr 12.01. Rückrundenauftakt! Erlebe die Highlights auf DAZN NFL Sa 13.01. Erlebe alle Playoff-Games live auf DAZN! European Rugby Champions Cup Bath -

Mit Rücksicht auf den ersehnten Olympiasieg in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) hat das deutsche Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko/Bruno Massot (Oberstdorf) die Teilnahme an der EM in Moskau nächste Woche abgesagt.

Die Vize-Weltmeister und ihr Trainer Alexander König hätten zuletzt festgestellt, "dass nicht alle technischen Feinheiten wunschgemäß laufen, weshalb man die verbleibende Zeit bis zu den Olympischen Winterspielen für eine optimale Vorbereitung nutzen möchte", teilte die Deutsche Eislauf-Union (DEU) am Freitag mit.

Nach den deutschen Meisterschaften im Dezember hatten Savchenko/Massot entschieden, ein neues Kurzprogramm einzustudieren - bereits das dritte in dieser Saison. Damit will das ehrgeizige Duo die Chancen auf Olympia-Gold noch einmal erhöhen.

Die EM in Moskau hatte auf diesem Weg ohnehin "gar keine" Bedeutung, wie Savchenko am Donnerstag schon bei der Einkleidung für die Spiele in Südkorea gesagt hatte.