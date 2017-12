Reaktionen zum Russland-Ausschluss des IOC: "Nichts als vorsätzliche Hintertürpolitik"

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! Champions Hockey League Live Bern -

Växjö Mosconi Cup Live Mosconi Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Live Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. Dezember Hockey World League Spanien -

Australien Hockey World League Belgien – Indien FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 3 CEV Champions League Perugia -

Civitanova Basketball Champions League Avellino -

Bonn Copa Sudamericana Independiente -

Flamengo NBA Warriors @ Hornets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Dezember Hockey World League England -

Argentinien Hockey World League Deutschland -

Niederlande Indian Super League Chennai -

Kalkutta Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 4 European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Dezember Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas NBA Warriors @ Pistons World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 1 A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. Dezember Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter NBA Wizards @ Clippers Primeira Liga Boavista -

Sporting Glory Kickboxing Glory Redemption Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) NHL Oilers @ Canadiens World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux World Rugby Sevens Series Kapstadt -

Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Dezember Primera División Real Sociedad -

Malaga ACB Real Madrid -

Murcia Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao ACB Estudiantes -

Valencia NFL RedZone -

Week 14 Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs Superliga Estudiantes -

Boca Juniors NFL Ravens @ Steelers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Dezember BSL Anadolu Efes -

Sakarya Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. Dezember Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) NBA 76ers @ Timberwolves DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Dezember Basketball Champions League Yenisey -

Oldenburg Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom CEV Champions League (W) Conegliano -

Novara Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente NBA Thunder @ Pacers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Dezember Indian Super League Pune -

Bengaluru William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen NBA Lakers @ Cavaliers NFL Broncos @ Colts NHL Penguins @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Dezember Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante NBA Spurs @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Dezember BSL Besiktas -

Galatasaray Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Extreme Fighting Championship EFC 66 Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari NFL Bears @ Lions Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord ACB Barcelona -

Gran Canaria William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol NFL RedZone -

Week 15 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis NHL Kings @ Flyers

Die Entscheidung des IOC, Russland von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang auszuschließen, schlägt hohe Wellen in der Sportwelt. Das Feedback fällt flächendeckend positiv aus. Ines Geipel aber, die Vorsitzende des Dopingopfer Hilfeverein, sieht das anders. Sie fordert weitaus drakonischere Strafen.

Thomas Bach (IOC-Präsident): "Der Bericht von Samuel Schmid stellt einen noch nie dagewesenen Angriff auf die Integrität des Sports und der Olympischen Spiele fest. Die IOC Exekutive hat nun entsprechende Sanktionen verhängt. Gleichzeitig will die Exekutive saubere Athleten schützen. Diese Entscheidung soll den Abschluss eines tragischen Doping-Kapitels bringen und der Katalysator für einen neuen, härteren Dopingkampf sein."

Alfons Hörmann (Präsident Deutscher Olympischer Sportbund): "Das ist ein guter Tag für den Weltsport und ein guter Tag für den deutschen Sport. Es ist eine sehr ausgewogene Entscheidung. Auf der einen Seite drakonische Strafen für die Strippenzieher, auf der anderen Seite die Wahrung der Rechte der hoffentlich sauberen individuellen Athleten. Wir können nur hoffen, dass nun eine sehr präzise Kontrolle folgt. Der heutige Tag wird ein historischer sein. Mit den Beschlüssen ist Thomas Bach in die Grenzbereiche vorgestoßen, was möglich ist."

Jim Walden (Anwalt des Whistleblowers Grigorij Rodtschenkow): "Die heutige Entscheidung des IOC sendet eine mächtige Botschaft, dass es staatlich gesponserten Betrug durch irgendeine Nation nicht toleriert. Wie die Welt sehen konnte, hat Dr. Rodtschenkow glaubwürdige und unwiderlegbare Beweise für das russische staatsunterstützte Dopingsystem geliefert, das letztlich vom damaligen Sportminister Witali Mutko und anderen hochrangigen Personen der Regierung überwacht und finanziert wurde."

Andrea Gotzmann (Vorstandsvorsitzende Nationale Anti Doping Agentur): "Die Entscheidung ist ein klares Signal für den sauberen Sport. Das IOC hat umfangreiche Maßnahmen erarbeitet. Die Entscheidung stellt einen Wendepunkt mit einer deutlichen Aussage des IOC für faire Wettbewerbe dar: Doping wird nicht toleriert. Von Zufriedenheit kann man aber nicht sprechen. Es ist traurig, dass eine solche Entscheidung notwendig war. Wir müssen unsere Arbeit nun noch weiter intensivieren für die Chancengleichheit aller Athletinnen und Athleten."

Travis Tygert (Vorsitzender der US-Anti-Doping-Agentur): "Heute hat das IOC auf die gehört, die es am meisten betrifft - und die sauberen Athleten haben einen bedeutenden Sieg errungen. Während es ein trauriger Tag durch den Schaden ist, den die Werte der Spiele genommen haben, berücksichtigt die heutige Entscheidung die Macht der sauberen Athleten und die Prinzipien des Fair Play."

Scott Blackmun (Präsident des nationalen olympischen Komitees der USA): "Das IOC hat eine starke und prinzipientreue Entscheidung getroffen. Es gab keine perfekten Optionen, aber diese Entscheidung macht es unwahrscheinlicher, dass so etwas jemals wieder passiert. Nun ist es an der Zeit, in Richtung Pyeongchang zu blicken."

Silke Kassner (DOSB-Athletenkommission): "Wir finden den Ausschluss Russlands und die drakonische Bestrafung des IOC vollkommen richtig. Russland hat systematisch betrogen, aber wenn Athleten nachweisen können, dass sie sich in den vergangenen Monaten und Jahren aus dem System herausbewegt haben und die Entscheidung über ein Startrecht transparent und nachvollziehbar getroffen wird, dann sollen diese Sportler in Pyeongchang auch unbedingt starten."

Michael Ilgner (Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe): "So wie wir es auf den ersten Blick verstehen, ist die Entscheidung ein erster Schritt in die richtige Richtung, auch wenn noch deutlichere Maßnahmen vorstellbar waren. Nun müssen weitere Schritte folgen, um die internationalen Anti-Dopingbestimmungen auch flächendeckend durchzusetzen und verlorengegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Es muss erkennbar bleiben, dass das IOC aktiv für seine Werte kämpft. Für saubere Athleten kann so die Hoffnung wieder steigen, sich in Pyeongchang mit fairen Konkurrenten zu messen."

Ines Geipel (Vorsitzende des Dopingopfer Hilfeverein): "Putin und die Russen sind längst zu wichtig für den olympischen Sport, als dass bei allem Betrug eine konsequente Entscheidung drin gewesen wäre. Aber die Entscheidung stinkt und ist nichts anderes als vorsätzliche Hintertürpolitik. Die Logik des neutralen Deals wird die Russen befrieden, aber die olympische Bewegung einmal mehr zum Variete machen. Ein peinliches Spiel. Olympia als Etikettenschwindel par excellence."