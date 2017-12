Staatsdoping-Affäre: Vladimir Putin kündigt Gang vor ordentliche Gerichte an

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN NFL So 17.12. RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz Indian Super League Pune -

Bengaluru William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen Coppa Italia Lazio -

Cittadella NBA Lakers @ Cavaliers NFL Broncos @ Colts NHL Penguins @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Dezember Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División FC Sevilla -

Levante BAMMA BAMMA 33 NBA Spurs @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Dezember BSL Besiktas -

Galatasaray Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Extreme Fighting Championship EFC 66 Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari NFL Bears @ Lions Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers NFL Chargers @ Chiefs World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Dezember Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Liga ACB Barcelona -

Gran Canaria Serie A Hellas Verona -

AC Mailand William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United European Challenge Cup Cardiff -

Sale Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Liga ACB Obradoiro -

Real Madrid Primera División Las Palmas -

Espanyol NFL Texans @ Jaguars NFL RedZone -

Week 15 Primeira Liga Sporting -

Portimonense William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 Primera División FC Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets NFL Cowboys @ Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Dezember William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo NHL Kings @ Flyers NFL Falcons @ Buccaneers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes NBA Cavaliers @ Bucks Coppa Italia AS Rom -

FC Turin DVV Pokal Frauen Dresden -

Schweriner SC Primera División Getafe -

Las Palmas Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 CEV Champions League Kedzierzyn-Kozle -

Trient Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla NBA Lakers @ Rockets Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 Primera División Alaves -

Malaga NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid NBA Lakers @ Warriors A-League Melbourne City -

Melbourne Victory BSL Darüssafaka -

Trabzonspor Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa Eredivisie PSV -

Vitesse William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom NFL Colts @ Ravens Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks NFL Vikings @ Packers Eredivisie Ajax -

Willem II Premiership Leicester -

Saracens NFL RedZone -

Week 16 NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NFL Steelers @ Texans NBA Wizards @ Celtics NFL Raiders @ Eagles Premier League Tottenham -

Southampton Horse Racing (Racing UK) King George VI Chase Spengler Cup Schweiz -

Riga Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea 1. Bundesliga Frauen Schweriner SC -

Stuttgart Spengler Cup Kanada -

Mountfield Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2 Premiership Hearts – Hibernian

Russlands Präsident Vladimir Putin hat in der Staatsdoping-Affäre den Gang vor ordentliche Gerichte angekündigt. "Ich weiß, dass das viele internationale Offizielle nicht wollen, aber was können wir tun? Wir werden gezwungen, unseren Athleten zu helfen und vor Zivilgerichten ihre Ehre und Würde zu verteidigen", sagte Putin während seiner Jahres-Pressekonferenz in Moskau.

Er hoffe auf "konstruktive Beziehungen" zum IOC und zur Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. "Ich hoffe, wir werden in aller Ruhe mit ihnen zusammenarbeiten, um die Probleme zu beseitigen, die wir haben", sagte Putin: "Aber wir arbeiten natürlich daran, die Interessen unserer Athleten zu verteidigen, auch vor Zivilgerichten."

In Russland haben mehr als 1000 Sportler zwischen 2011 und 2015 von einem staatlich gestützten Dopingsystem profitiert. Bei den Olympischen Winterspielen in Sochi wurden Dopingproben russischer Sportler ausgetauscht und manipuliert.

Bislang verhängte das IOC lebenslange Olympia-Sperren gegen 31 russische Athleten, mindestens 15 weitere Fälle sind noch anhängig.

Bei den Winterspielen im kommenden Februar in Pyeongchang dürfen russische Sportler nur als "Olympische Athleten von Russland" unter neutraler Flagge starten.