Medien: Olympisches Komitee Russlands stimmt für Pyeongchang-Start

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN La Liga Sa 23.12. El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona FIFA Club World Cup Casablanca -

Urawa DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. Dezember Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä FIFA Club World Cup Gremio -

Pachuca Serie A Genua -

Atalanta Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) NBA 76ers @ Timberwolves World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Dezember Basketball Champions League Yenisey -

Oldenburg Super Liga Partizan -

Roter Stern FIFA Club World Cup Al Jazira -

Real Madrid Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Eredivisie Groningen -

PSV Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille DVV Pokal United Volleys -

VfB Friedrichshafen Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom CEV Champions League (W) Conegliano -

Novara Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian -

Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente NBA Thunder @ Pacers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Dezember Indian Super League Pune -

Bengaluru William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen Coppa Italia Lazio -

Cittadella NBA Lakers @ Cavaliers NFL Broncos @ Colts NHL Penguins @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Dezember Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante NBA Spurs @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Dezember BSL Besiktas -

Galatasaray Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Extreme Fighting Championship EFC 66 Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari NFL Bears @ Lions Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers NFL Chargers @ Chiefs World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Dezember Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord ACB Barcelona -

Gran Canaria Serie A Hellas Verona -

AC Mailand William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United European Challenge Cup Cardiff -

Sale Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL ACB Obradoiro -

Real Madrid Primera División Las Palmas -

Espanyol NFL RedZone -

Week 15 Primeira Liga Sporting -

Portimonense William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets NFL Cowboys @ Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Dezember William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo Funchal NHL Kings @ Flyers NFL Falcons @ Buccaneers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes NBA Cavaliers @ Bucks Coppa Italia AS Rom -

FC Turin DVV Pokal Frauen Dresdner SC -

Schweriner SC Primera División Getafe -

Las Palmas Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United NBA Lakers @ Rockets Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 Primera División Alaves -

Malaga NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 Session 1 Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 Session 2 Premiership Warriors -

London Irish Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz NBA Lakers @ Warriors A-League Melbourne City -

Melbourne Victory BSL Darüssafaka -

Trabzonspor Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 Session 1 Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Serie A AC Mailand -

Atalanta Championship Aston Villa -

Sheff Utd NHL Jets @ Islanders ACB Montakit Fuenlabrada -

Iberostar Tenerife Eredivisie PSV -

Vitesse William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

Roma Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks Eredivisie Ajax -

Willem II Premiership Leicester -

Saracens NFL RedZone -

Week 16 NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NFL Steelers @ Texans NBA Wizards @ Celtics

Russische Athleten sollen trotz der Auflagen durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) bei den Winterspielen in Pyeongchang starten. Das Russische Olympische Komitee hat am Dienstag einstimmig dafür gestimmt, seine Athleten an den ersten Winterspielen in Südkorea teilnehmen zu lassen.

"Das Russische Olympische Komitee hat einstecken müssen, um den Sportlern ihren olympischen Traum ermöglichen zu können", sagte Alexander Schukow, Chef des Komitees.

Das IOC hatte am vergangenen Dienstag das Nationale Olympische Komitee Russlands wegen systematischen Dopings von den Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) ausgeschlossen, sauberen Athleten aber unter neutraler Flagge einen Start in Aussicht gestellt. Auch darf weder die russische Hymne bei Olympia gespielt werden noch darf die russische Fahne in Pyeongchang wehen.

"Chance, unseren guten Namen wiederherzustellen"

Witali Smirnow, der Vorsitzende des russischen Anti-Doping-Ausschusses, begrüßte die Entscheidung für den Start unter neutraler Flagge: "Wir haben die richtige Entscheidung im Sinne unserer Athleten getroffen. Die Teilnahme an den Winterspielen 2018 ist eine Chance, unseren Status, unsere Stellung und unseren guten Namen wiederherzustellen."

Zuletzt hatte bereits Staatspräsident Wladimir Putin erklärt, dass das Riesenreich die Spiele in Pyeongchang nicht boykottieren werde und damit den Weg frei gemacht. In den vergangenen Tagen hatten sich russische Athleten aus allen Wintersportarten für einen Start ausgesprochen, obwohl die Sanktionen auch scharf kritisiert worden waren.

Nachweis erforderlich - Kritik an mangelnder Neutralität

Die russischen Athleten müssen sich zum einen für die Spiele sportlich qualifizieren, zum anderen müssen sie nachweisen, dass sie sauber sind. Ein Gremium unter Vorsitz der ehemaligen französischen Sportministerin Valerie Fourneyron soll feststellen, welche Athleten für einen Start in Frage kommen. Im Anschluss entscheidet ein Dreiergremium des IOC über die endgültige Starterlaubnis. Vorsitzende der Arbeitsgruppe ist Nicole Hoevertsz (Aruba).

Zugelassene Sportler müssen in Pyeongchang dann unter der Teambezeichnung OAR (Olympic Athlete from Russia) starten. Dies sorgte jedoch zuletzt für Kritik. Das britische IOC-Mitglied Adam Pengilly stieß sich an der Namensgebung für das neutrale Team. "Olympischer Athlet von Russland klingt nicht wirklich neutral", bemängelte der Brite, der damit der IOC-Exekutive vorwarf, bei der Bestrafung nicht weit genug gegangen zu sein.