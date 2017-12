IOC veröffentlicht Details für neutrale Olympia-Starter aus Russland

La Liga Sa 13:00 El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona Coppa Italia AS Rom -

FC Turin DVV Pokal Frauen Dresden -

Schweriner SC Primera División Getafe -

Las Palmas Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 CEV Champions League Kedzierzyn-Kozle -

Trient Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla NBA Lakers @ Rockets Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 Primera División Alaves -

Malaga NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 1 Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 -

Session 2 Premiership Warriors -

London Irish Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid NBA Lakers @ Warriors A-League Melbourne City -

Melbourne Victory BSL Darüssafaka -

Trabzonspor Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa Eredivisie PSV -

Vitesse William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom NFL Colts @ Ravens Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks NFL Vikings @ Packers Eredivisie Ajax -

Willem II Premiership Leicester -

Saracens NFL RedZone -

Week 16 NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NFL Steelers @ Texans NBA Wizards @ Celtics NFL Raiders @ Eagles Premier League Tottenham -

Southampton Horse Racing (Racing UK) King George VI Chase Spengler Cup Schweiz -

Riga Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea 1. Bundesliga Frauen Schweriner SC -

Stuttgart Spengler Cup Kanada -

Mountfield Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2 Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts – Hibernian NBA Raptors @ Thunder William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 1 Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 1 Indian Super League Jamshedpur -

Chennai William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 2 Premier League Crystal Palace -

Arsenal NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 2 William Hill World Championship World Darts Championship -

Tag 13 Session 1 Indian Super League Mumbai City -

Delhi William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 Session 2 Premiership Bath -

Wasps Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston NBA Rockets @ Wizards A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Pro14 Glasgow -

Edinburgh Serie A Inter Mailand – Lazio Rom Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Liga ACB Bilbao -

Malaga William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale Premier League Chelsea -

Stoke Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premier League Crystal Palace -

Man City Premiership Exeter -

Leicester Premier League West Bromwich -

Arsenal NFL RedZone -

Week 17 NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Pro14 Leinster -

Connacht Premier League Everton -

Man United NHL Rangers @ Sabres Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) William Hill World Championship World Darts Championship: Finale Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) ASB Classic Women Single WTA Auckland -

Tag 3

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat Details über die Ausrüstung der russischen Athleten bekanntgegeben, die unter neutraler Flagge und als Mitglied des Teams OAR (Olympic Athlet from Russia) an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (09. bis 25. Februar) teilnehmen können.

Vorausgegangen war ein Treffen der "OAR Implementation Group" (OARIG) mit Vertretern des derzeit gesperrten Russischen Olympischen Komitees.

Athletenanzüge, die bei den Spielen für Wettkampf, Siegerehrungen, Training und Freizeit genutzt werden, sollen nur die zwei Schriftzüge "OAR" oder "Olympic Athlete from Russia" tragen. Der Schriftzug Russland soll auf keinen Fall größer sein als die Begriffe "Olympic Athlete from". Im Vorfeld wurde kritisiert, dass das IOC überhaupt den Namen Russland zulässt, obwohl es sich um eine neutrale Mannschaft handelt.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass die Anzüge von Offiziellen nur den Schriftzug "OAR" tragen sollen. Auf allen Uniformen sind nur einzelne oder zweifarbige Elemente zu sehen, auch deshalb, um zu vermeiden, dass in Kombination mit anderen Kleidungsstücken die Farbkombination der russischen Flagge nachgestellt werden kann.

Entscheidung über Starterlaubnis ausstehend

Die sogenannte "OAR Implementation Group" entscheidet bis zum 28. Januar auch darüber, welche russischen Athleten in Pyeongchang starten dürfen. Vorsitzende der dreiköpfigen Arbeitsgruppe ist Nicole Hoevertsz (Aruba).

Zudem veröffentlichte das IOC die Begründungen für die lebenslangen Olympiasperren von drei Bobfahrern. Dabei handelt es sich um den Sotschi-Vierten Alexander Kasjanow sowie seine Anschieber Ilwir Chusin und Alexei Puschkarjow. Alle drei Athleten hatten während der Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 gegen die Doping-Richtlinien verstoßen und wurden von der Oswald-Kommission des IOC Ende November für alle Funktionen bei Olympia gesperrt.