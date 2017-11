IOC greift hart gegen russische Sportler durch

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece Ligue 1 Amiens -

Dijon Ligue 1 Straßburg -

Caen Coppa Italia Sampdoria -

Pescara Ligue 1 Bordeaux -

St. Etienne Premier League Watford -

Man United Copa del Rey Real Madrid -

Fuenlabrada Premier League Brighton -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Newcastle (DELAYED) Premier League Leicester -

Tottenham (DELAYED) Copa Sudamericana Independiente -

Libertad NBA Wizards @ Timberwolves DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. November Super Liga Vozdovac -

Partizan Coppa Italia Chievo Verona -

Hellas Verona Ligue 1 Angers -

Rennes Ligue 1 Guingamp -

Montpellier Ligue 1 Lyon -

Lille Ligue 1 Metz -

Marseille Ligue 1 Nantes -

Monaco Ligue 1 Toulouse -

Nizza Copa del Rey Barcelona -

Murcia Premiership Rangers -

Aberdeen Ligue 1 PSG -

Troyes Premier League Stoke -

Liverpool Copa del Rey Atletico Madrid -

Elche Premier League Bournemouth -

Burnley (DELAYED) Premier League Arsenal -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Man City -

Southampton (DELAYED) Premier League Everton -

West Ham (DELAYED) Premier League Chelsea -

Swansea (DELAYED) Copa Libertadores Lanus -

Gremio NBA Grizzlies @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. November Indian Super League Goa -

Bengaluru Copa del Rey Villarreal -

Ponferradina Cup Zulte-Waregem -

Brügge Coppa Italia Genua -

Crotone NBA 76ers @ Celtics Copa Sudamericana Junior -

Flamengo NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Dezember Indian Super League Jamshedpur -

Kalkutta Serie A AS Rom -

SPAL Primeira Liga Sporting -

Belenenses Premiership Northampton -

Newcastle Ligue 1 Dijon -

Bordeaux Serie A Neapel -

Juventus Championship Leeds -

Aston Villa Primera División Malaga -

Levante Primeira Liga Porto -

Benfica NBA Timberwolves @ Thunder J1 League Iwata -

Kashima J1 League Kobe -

Shimizu A-League Newcastle -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Dezember Hockey World League Deutschland -

Australien Primera División Barcelona -

Celta Vigo Premier League Chelsea -

Newcastle Premier League Lok Moskau -

Kasan Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Premier League Brighton -

Liverpool Championship Millwall -

Sheffield Utd Primera División Atletico Madrid -

Real Sociedad Ligue 1 Straßburg -

PSG Premier League Arsenal -

Man United Primera División Sevilla -

La Coruna Pro14 Munster -

Ospreys Championship Bristol City -

Middlesbrough NBA Clippers @ Mavericks Ligue 1 Lille -

Toulouse Ligue 1 Monaco -

Angers Ligue 1 Nizza -

Metz Ligue 1 Rennes -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Guingamp Premier League Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Feyenoord -

Vitesse Primera División Bilbao -

Real Madrid Serie A FC Turin -

Atalanta Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Dezember Primera División Leganes -

Villarreal ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Hockey World League Niederlande -

Argentinien Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Premiership Harlequins -

Saracens Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham BSL Besiktas -

Anadolu Efes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol ACB Real Madrid -

Gran Canaria NFL RedZone -

Week 13 First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille NBA Magic @ Knicks Superliga Boca Juniors -

Arsenal NHL LA Kings @ Blackhawks NFL Eagles @ Seahawks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. Dezember Hockey World League Indien -

Deutschland Serie A Crotone -

Udinese Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 1 Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans NFL Steelers @ Bengals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

5. Dezember Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Dezember FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 3 Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Dezember Indian Super League Chennai -

Kalkutta Mosconi Cup Mosconi Cup -

Tag 4 European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Dezember Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Dezember Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester Primera División Valencia -

Celta Vigo NBA Wizards @ Clippers Primeira Liga Boavista -

Sporting Glory Kickboxing Glory Redemption Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Dezember Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Premier League Man United -

Man City Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs NFL Ravens @ Steelers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Dezember BSL Anadolu Efes -

Sakarya Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff NHL Capitals @ Islanders

Die Oswald-Kommission des IOC greift gegen Russlands Dopingsünder hart durch und weckt bei den Befürwortern eines Komplett-Ausschlusses neue Hoffnungen.



Das IOC bleibt im Urteil gegen Russlands Dopingsünder hart - kommt jetzt auch der Komplett-Ausschluss? Für den Sportrechtsexperten Michael Lehner kann es keine andere Entscheidung geben, nachdem die Oswald-Kommission am Montagabend mit fünf weiteren lebenslangen Olympiasperren gegen russische Athleten und einer Erklärung ein Zeichen gesetzt habe.

Für Lehner hat die Oswald-Gruppe das systematische Doping in Russland mit Beteiligung des Verbandes bestätigt. Das müsse Konsequenzen haben. "Wenn der Athlet lebenslang gesperrt wird, dann muss die Schuld des Systems mindestens genauso groß sein. Das wäre nur logisch", sagte der Experte dem SID und forderte den Ausschluss der Sportgroßmacht von den Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar).

Whistleblower Rodchenkov spielt große Rolle

Oswald und sein Team hatten am Montagabend erstmals auch eine Urteilsbegründung veröffentlicht, die sich auf den zuvor gesperrten Skilanglauf-Olympiasieger Alexander Legkov bezog. Daraus ging hervor, dass man Whistleblower Grigorij Rodchenkov und Ermittler Richard McLaren großen Glauben schenkt. Beide hatten Russland ein über Jahre hinweg funktionierendes Dopingsystem mit Unterstützung der Institutionen attestiert.

Rodchenkov sei ein "glaubwürdiger Zeuge", hieß es. Das von ihm dargestellte System vom Austausch der Dopingproben während der Winterspiele in Sotschi sei nachvollziehbar. Auch gebe es Hinweise, dass Flaschen - wie von Rodchenkov beschrieben - illegal geöffnet wurden, um Inhalte zu vertauschen. Eine Probe von Legkov soll Kratzer aufgewiesen haben, die beim Öffnen der Behälter entstanden sind. Auch sei es sicher, dass Athleten in das Betrugssystem eingeweiht waren.

Oswald-Kommission: "Verschwörung auf Olympia"

Oswald sprach von einer "Verschwörung", die die Olympischen Spiele auf "die schlimmstmögliche Weise infiziert und untergraben" habe. Bislang seien allerdings noch nicht die "adäquaten Konsequenzen" gezogen worden.

Das wiederum könnte als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Kommission für den 5. Dezember ein hartes Durchgreifen für richtig hält. Dann wird auf Grundlage der Ergebnisse einer weiteren Untersuchungsgruppe die Frage beantwortet, inwieweit russische Politiker und Behörden an dem Betrugssystem beteiligt waren und ob das Riesenreich komplett von den Winterspielen ausgeschlossen wird.

Etliche russische Medaillengewinner gesperrt

Zu den fünf Athleten, die am Montag lebenslang für Olympia gesperrt wurden, gehörten die Biathletinnen Olga Viluchina (Olympia-Silber in Sotschi im Sprint und mit der Staffel) und Jana Romanova (Staffel-Silber). Außerdem waren die Bobfahrer Alexej Negodailo und Dimitrij Trunenkov (beide Gold im Vierer) sowie Skeleton-Pilot Sergej Tschudinov (Platz fünf) betroffen.

Alle Athleten kündigten prompt an, die Entscheidung des IOC anzufechten und vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen. "Was jetzt passiert, ist eine schreckliche Ungerechtigkeit. Andere Athleten haben schon viel darüber gesagt, man will nur schreien", sagte Romanowa.

Lehner: Lebenslange Strafen sind "hart"

Auch Lehner empfindet die lebenslange Strafen für die Athleten als "hart", zumal es sich auch um Ersttäter handele und die Beweislage nicht immer ganz klar sei. In den letzten Wochen wurden gegen insgesamt 19 russische Sportler lebenslange Olympiasperren ausgesprochen.

Der Heidelberger Wissenschaftler ahnt nichts Gutes. Er könne sich gut vorstellen, dass das IOC in den Einzelfallentscheidungen extra eine harte Hand zeigen wolle, um dann in der Frage des Komplett-Ausschlusses am Dienstag milde gestimmt zu sein. Eine solche Konzessions-Entscheidung wäre laut Lehner aber "genauso schlimm wie das Doping-Vergehen an sich".