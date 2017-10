Olympia-Feuer startet Reise

Serie A Sa 18:00 Das Duell der großen Namen: Milan-Juventus DAZN ONLY Golf Channel Live Golf Central Daily -

24. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

24. Oktober Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics MLB Astros @ Dodgers (Spiel 1) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Serie A Atalanta -

Hellas Verona Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo Verona -

AC Mailand Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Straßburg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo NBA Pacers @ Thunder MLB Astros @ Dodgers (Spiel 2) WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 5 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Oktober European Championship European Darts Championship: Tag 1 Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 6 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Oktober European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd NBA Thunder @ Timberwolves MLB Dodgers @ Astros (Spiel 3) WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Halbfinale A-League Adelaide Udt – Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Oktober Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers European Championship European Darts Championship: Tag 3 Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) NBA Cavaliers @ Pelicans MLB Dodgers @ Astros (Spiel 4) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Centray Daily -

29. Oktober Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz BSL Galatasaray -

Fenerbahce Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Premiership Bath – Gloucester Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton NFL RedZone -

Week 8 ACB Valencia -

Gran Canaria Primera División Eibar -

Levante European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes Superliga Boca Juniors -

Belgrano NFL Steelers @ Lions DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Oktober Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics NFL Broncos @ Chiefs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

31. Oktober Basketball Champions League Aris -

Bonn DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Individual Championship Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks Copa Libertadores Lanus -

River Plate DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. November Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Murcia Championship Preston -

Aston Villa NBA Bulls @ Heat Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. November NBA Warriors @ Spurs NFL Bills @ Jets A-League Melbourne City -

FC Sydney World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe NBA Cavaliers @ Wizards CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. November Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wednesday Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genoa -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Serie A Atalanta -

SPAL ACB Malaga -

Saski-Baskonia Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon NHL Canadiens @ Blackhawks NFL Raiders @ Dolphins

Das Olympische Feuer ist 108 Tage vor Eröffnung der Winterspiele 2018 in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) im Heiligen Hain des antiken Olympia in Griechenland entzündet worden. Im Beisein des deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach wurde das Feuer um 11.33 Uhr (MESZ) entfacht.

Wegen des bedeckten Himmels mit einigen Regentropfen konnte das Feuer allerdings nicht gemäß der Riten mit einem Parabolspiegel durch die Strahlen der Sonne entfacht werden. Stattdessen wurde das bei der Generalprobe eingesetzte Feuer genutzt, welches wegen der ungünstigen Wetterprognose aufbewahrt worden war.

Bach beschwor die Kraft der Olympischen Bewegung: "Die Spiele von Pyeongchang werden der Welt zeigen, dass die olympischen Werte stärker sind als die spaltenden Strömungen." Die Olympischen Spiele hätten "in unserer zerbrechlichen Welt mehr denn je die Kraft, Brücken zu bauen und Freundschaften zu stiften. Die olympischen Werte Frieden, Respekt und gegenseitiges Verständnis sind essenziell in unseren Zeiten."

Angelis übergibt Feuer an Park

Erster Fackelträger war der griechische Skilangläufer Apostolos Angelis, der 24-Jährige übergab das Feuer nach wenigen Minuten an den bekannten südkoreanischen Fußballer Park Ji-Sung (ehemals Manchester United). Ihnen folgen tausende weitere Träger auf dem Weg des Feuers ins Olympiastadion von Pyeongchang.

Vom Tempel der Hera aus nimmt die Fackel ihren Weg zunächst über mehr als 2000 km quer durch Griechenland, ehe sie am kommenden Dienstag mit dem Flugzeug ins knapp 8500 km entfernte Südkorea gebracht wird.

Von der Millionenstadt Incheon aus wird die Flamme ab dem 1. November die verbleibenden 100 Tage bis zur Eröffnungsfeier durch das Gastgeberland der 23. Olympischen Winterspiele getragen.

Das IOC und die olympische Bewegung befinden sich in schwierigen Zeiten. Neben der zugespitzten politischen Lage auf der koreanischen Halbinsel und der damit einhergehenden Sicherheitsbedenken einiger prominenter Sportler muss das IOC weiterhin die Staatsdopingaffäre in Russland sowie die Korruptionsaffäre um Carlos Arthur Nuzman, Organisationschef der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio, aufarbeiten.