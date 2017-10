Verschwörungstheorien durch Putin

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Mainz: Die Highlights vom Freitag If Stockholm Open Men Single Live ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single Live ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single Live WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single Live ATP Moskau: Viertelfinale German Darts Masters Live German Darts Masters: Tag 1 European Rugby Champions Cup Live Scarlets -

Bath Ligue 1 Live St. Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton NBA Cavaliers @ Bucks MLB Yankees @ Astros (Spiel 6) J1 League Kobe -

Tosu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. Oktober If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea -

Watford European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Bromwich Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Mailand Primeira Liga Porto -

Pacos Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. Oktober Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Guangzhou Evergrande -

Guizhou BSL Fenerbahce -

Gaziantep Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Florenz Serie A AC Mailand -

Genua Serie A SPAL -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale Premier League ZSKA Moskau -

Zenit European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk ACB Real Madrid -

Malaga Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Super Liga Roter Stern Belgrad -

Lucani NFL Ravens @ Vikings NFL RedZone -

Week 7 Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Serie A Sao Paulo -

Flamengo Ligue 1 Marseille -

PSG NBA Hawks @ Nets NFL Saints @ Packers (DELAYED) NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

24. Oktober Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Oktober WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Serie A Atalanta -

Hellas Verona Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Oktober European Championship European Darts Championship: Tag 1 Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Oktober European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd NBA Thunder @ Timberwolves WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale A-League Adelaide Udt – Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Oktober Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Strasbourg -

Angers European Championship European Darts Championship: Tag 3 Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) NBA Cavaliers @ Pelicans Super Liga Cacak -

Partizan CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Centray Daily -

29. Oktober Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz BSL Galatasaray -

Fenerbahce Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Premiership Bath – Gloucester Primera División Girona -

Real Madrid Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton NFL RedZone -

Week 8 ACB Valencia -

Gran Canaria Primera División Eibar -

Levante European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes Superliga Boca Juniors -

Belgrano NFL Steelers @ Lions DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Oktober Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics NFL Broncos @ Chiefs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

31. Oktober Basketball Champions League Aris -

Bonn DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Individual Championship Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. November Championship Preston -

Aston Villa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. November

Laut Wladimir Putin wollen die USA hinter den Kulissen für den Ausschluss Russlands von den Winterspielen in Pyeongchang sorgen.

Wladimir Putin stellt die USA mit einer Verschwörungstheorie an den Pranger, Kanada fordert provisorische Sperren gegen russische Athleten: 112 Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang wird das sportpolitische Klima immer frostiger. Putin beschuldigte die USA, das Internationale Olympische Komitee (IOC) bezüglich einer Verbannung Russlands von den Winterspielen indirekt unter Druck zu setzen.

"Wir haben kein Problem mit dem IOC. Da sind sehr anständige Menschen, Geschäftsleute, aber sie sind von Werbekunden abhängig, TV-Kanälen und so weiter", sagte Putin bei einer Konferenz in der Olympiastadt Sotschi: "Diese Sponsoren wiederum erhalten eindeutige Signale von bestimmten amerikanischen Behörden. Wir nehmen das nicht nur an, wir wissen das." Um welche Behörden es sich handeln soll, sagte er nicht.

Der TV-Riese NBC hat 2014 für die Spiele von 2022 bis 2032 mit dem IOC einen Rekordvertrag über 7,65 Milliarden Dollar (5,5 Milliarden Euro) abgeschlossen. Zahlreiche Top-Sponsoren des IOC kommen aus den USA.

Putin: "Erniedrigung des Landes"

Putin wiederum erhöhte den Druck auf das IOC. Wenn russische Athleten gesperrt oder aber dazu gezwungen würden, bei den Spielen in Pyeongchang unter neutraler Flagge zu starten, würde dies "eine Erniedrigung des Landes" bedeuten und der Olympischen Bewegung "ernsthaften Schaden" zufügen. Mit dieser Aussage dürfte mehr denn je fraglich sein, ob Putin seine Sportler überhaupt unter neutraler Flagge in Südkorea starten lassen würde.

IOC-Präsident Thomas Bach hatte am Donnerstag in einem offenen Brief um Verständnis für die Verzögerungen bei der Aufarbeitung des Dopingskandals geworben und mögliche Maßnahmen gegen Russland bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Sollte er sich erhofft haben, dadurch die Wogen zu glätten, hat sich der deutsche Wirtschaftsanwalt getäuscht. Denn auch Kanada sorgte für weitere sportpolitische Unruhe.

Kanada fordert Suspendierungen

Der USA-Nachbar forderte als erstes Land im Zuge des Dopingskandals provisorische Suspendierungen von russischen Athleten. Sollten die Untersuchungsergebnisse der beiden vom IOC eingesetzten Kommissionen nicht in Kürze vorliegen, müssten "Maßnahmen, einschließlich Suspendierungen, ergriffen werden, um die Integrität der Olympischen Winterspiele zu wahren", sagte Tricia Smith, Präsidentin des Kanadischen Olympischen Komitees COC.

Das IOC, alle NOKs und die internationalen Verbände müssten eine starke Botschaft in die Welt senden, "dass jetzt eine neue, saubere und nachhaltige Zukunft für den internationalen Sport beginnt".

Der kanadische Rechtsprofessor Richard McLaren hatte Russland in zwei Berichten ein staatlich gelenktes Dopingsystem nachgewiesen - unter anderem während der Winterspiele in Sotschi. Dort waren Behälter mit Dopingproben mithilfe des Geheimdienstes geöffnet und der Urin der Sportler ausgetauscht oder manipuliert worden.

IOC sah 2016 von Komplettsperre ab

Nun wird der Druck auf Bach und das IOC immer größer. Zum einen drängt die Zeit, will der Ringeorden seine Premiumveranstaltung nicht von einem ähnlichen Chaos überschattet sehen wie vor und während der Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro.

Damals sah das IOC von einer Komplettsperre Russlands ab und delegierte die Entscheidung, ob einzelnen Sportler starten durften oder nicht, an die hoffnungslos überforderten internationalen Fachverbände weiter. Letztlich nahmen knapp 300 russische Athleten an den Spielen in Brasilien teil.

Dass die Russen kollektiv aus Pyeongchang verbannt werden, ist unwahrscheinlich. Das IOC hatte zuletzt Berichte als "spekulativ" zurückgewiesen, dass Russland lediglich mit einer hohen Geldstrafe sanktioniert werde.

Anhörungen bis Ende November abgeschlossen

Bevor die IOC-Exekutive entscheidet, müssen einzelnen russische Athleten Sperren fürchten. Die Anhörungen der verdächtigen russischen Sotschi-Starter durch die sogenannte Oswald-Kommission sollen bis Ende November abgeschlossen sein, Ergebnisse sollen einzeln und direkt kommuniziert werden.

Die Fälle der russischen Athleten, die 2014 in Sotschi gestartet waren und noch immer aktiv sind, sollen zuerst behandelt werden. Über Einzelsperren werden aber wie vor Rio die internationalen Verbände entscheiden.