Frenzel-Rivale Lamy-Chappuis kehrt zurück

Mittwoch, 03.05.2017

"Der Zeitpunk ist perfekt. Ich habe neun Monate Zeit, mich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten", sagte der 30 Jahre alte Franzose.

Lamy-Chappuis hatte 2010 in Vancouver olympisches Gold von der Normalschanze gewonnen, holte insgesamt fünf WM-Titel sowie von 2009 bis 2012 dreimal in Folge den Gesamtweltcup, der seither fünfmal in Serie an Frenzel ging. Nach der Saison 2014/15 hatte Lamy-Chappuis seine Karriere ursprünglich beendet.

