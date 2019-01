Biathlon: Laura Dahlmeier wird bei Sprint in Antholz Vierte

Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat beim Weltcup in Antholz einen Podestplatz knapp verpasst. Die siebenmalige Weltmeisterin belegte im Sprint über 7,5 km in der Südtirol-Arena am Donnerstag ohne Schießfehler den vierten Platz, nur 0,7 Sekunden fehlten zum dritten Rang.

"Ich habe mich völlig ausgepowert. Die Ziellinie hätte ruhig ein paar Meter früher kommen können", sagte Dahlmeier, die im Ziel von zwei Betreuern gestützt werden musste. Dennoch war sie mit dem Ergebnis "total zufrieden".

Denise Herrmann (Oberwiesenthal/3 Strafrunden) wurde 14., teils weit dahinter platzierten sich als 27. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/2), Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld/1) auf Rang 36 und Vanessa Hinz (Schliersee/2) als 38.

Franziska Preuß (Haag) hatte für das Rennen wegen einer Kehlkopfentzündung abgesagt.

Die Tschechin Marketa Davidova feierte in Antholz ihren Premierensieg im Weltcup. Zweite wurde Ex-Weltmeisterin Kaisa Mäkäräinen (Finnland/+1,7 Sekunden) vor der Olympia-Zweiten Marte Roeiseland (Norwegen/+3,5).

Der Weltcup wird am Freitag mit dem Sprint der Männer über 10 km (14.30 Uhr) fortgesetzt. Am Samstag stehen ab 13.30 Uhr die Verfolgungsrennen an, in denen die Zeitabstände des Sprints mitgenommen werden. Den Abschluss bilden am Sonntag (ab 12.45 Uhr) die Massenstarts.