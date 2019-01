Biathlon: Franziska Preuß feiert in Ruhpolding ersten Weltcup-Sieg

Biathletin Franziska Preuß hat zum Abschluss des Weltcups in Ruhpolding den ersten Sieg ihrer Karriere gefeiert. Im Massenstart über 12,5 km triumphierte die 24-Jährige nach einer fehlerfreien Vorstellung knapp vor der Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold (0 Strafrunden/+0,2 Sekunden) und Paulina Fialkova (1/15,1) aus der Slowakei.

Die Entscheidung fiel erst auf den letzten Metern, als Preuß die Attacken der laufstarken Norwegerin parierte. Zuvor hatte Preuß, die immer wieder von Krankheiten zurückgeworfen worden war, im Weltcup zwei zweite Plätze - ebenfalls im Massenstart - verbucht. "Der Massenstart liegt mir. Es ist ein wahnsinnig geiles Gefühl, daheim im Wohnzimmer ganz oben zu stehen", sagte Preuß der ARD.

Vom deutschen Sextett mussten nach dem ersten Schießen nur Laura Dahlmeier (Partenkirchen) und Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) in die Strafrunde, die anderen reihten sich in der (erweiterten) Spitzengruppe ein. Den zweiten Anschlag meisterte jedoch nur noch Preuß fehlerfrei, sie ging mit minimalem Abstand zur Spitze als Fünfte in die dritte Runde.

Und Preuß feuerte die Patronen weiter ins Ziel, sie verließ den Schießstand nach der dritten Serie sogar als Erste. Zudem pirschte sich Denise Herrmann (Oberwiesenthal), beim dritten Schießen ebenfalls ohne Fehler, wieder an die Spitze heran. Während Herrmann beim letzten Schießen patzte, hatte Preuß danach weiter ihren ersten Weltcup-Sieg vor Augen - den sie wenig später tatsächlich einfuhr.

Die anspruchsvollen Rennen in Antholz in der kommenden Woche beenden das zweite Saisontrimester der Skijäger - die kurze Pause werden sie dann auch nötig haben. Denn die Sprint-, Verfolgungs- und Massenstartrennen finden ab Donnerstag in der Südtirol Arena 1600 Meter über dem Meeresspiegel statt.