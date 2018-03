Biathlon: Vanessa Hinz und Roman Rees in der Single-Mixed-Staffel auf Rang elf

Six Nations Live Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightning BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 World Rugby Sevens Series Vancouver: Tag 1 NBA Suns @ Hornets NCAA Division I West Virginia @ Kansas NCAA Division I North Carolina @ Virginia World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Joventut -

Saski-Baskonia BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 World Rugby Sevens Series Vancouver: Tag 2 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter

Ohne die Biathlon-Olympiasieger Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer hat die deutsche Single-Mixed-Staffel das Podest beim Weltcup in Kontiolahti deutlich verpasst. Vanessa Hinz (Schliersee) und Roman Rees (Schauinsland) liefen nach zehn Nachladern beim Sieg von Frankreich (6 Nachlader) auf Rang elf. Der zweite Platz in der nicht-olympischen Disziplin ging an Österreich (7), Rang drei sicherte sich Norwegen (1 Strafrunde) mit Einzel-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö.

Bis zur Rennhälfte lag das deutsche Duo noch auf Tuchfühlung zu den Podiumsplätzen, drei Nachlader von Hinz bei ihrem zweiten Liegendschießen kosteten aber viel Zeit. Beim folgenden Stehendanschlag benötigte die Staffel-Weltmeisterin drei weitere Ersatzpatronen und machte dadurch alle Hoffnungen auf eine Spitzen-Platzierung zunichte. Am Ende betrug der Rückstand auf die Franzosen 58,5 Sekunden.

"Es waren einfach zu viele Nachlader", sagte Hinz im ZDF: "Ich hätte gerne dem Roman nicht so viel Rückstand mitgegeben, aber es war so." Rees, der nur zwei Reservepatronen benötigt hatte, fügte hinzu: "Heute war es schon eng und nicht so ganz rund."

In der ersten Single-Mixed-Staffel der Saison beim Weltcup-Auftakt in Östersund/Schweden hatte Hinz mit Erik Lesser (Frankenhain) noch den zweiten Platz belegt. Im kommenden Jahr wird die Disziplin erstmals bei der WM ausgetragen.

Dahlmeier (Partenkirchen) und Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) waren wie auch Simon Schempp (Uhingen) sowohl in der Single-Mixed- als auch in der Mixed-Staffel geschont worden, werden aber am Sonntag (ab 13.30 Uhr) in den Massenstarts wieder laufen. Schon ab Donnerstag steht in Oslo der nächste Weltcup auf dem Programm.