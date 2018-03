Biathleten laufen in Kontiolahti am Podest vorbei - Arnd Peiffer bei Schipulin-Sieg Fünfter

BNP Paribas Open Women Single Live WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Live Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Die Biathleten um Olympiasieger Arnd Peiffer haben bei der Rückkehr in den Weltcup-Alltag das Podest verpasst. Im ersten Rennen nach den Winterspielen von Pyeongchang landete Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) im finnischen Kontiolahti im Sprint über 10 km nach einer Strafrunde als bester Deutscher auf Rang fünf. Auf den Sieger Anton Schipulin aus Russland fehlten dem 30-Jährigen 27,4 Sekunden.

"Den hätte ich schon gerne getroffen", sagte Peiffer im ZDF über seinen Fehlschuss: "Aber ich glaube, 90 Prozent Trefferleistung sind nicht ganz so verkehrt. Es war ein solides Rennen, eine ordentliche Leistung."

Erik Lesser (Frankenhain/+30,6/1 Strafrunde) als Siebter und Simon Schempp (Uhingen/+32,0/2) auf Rang acht komplettierten ein gutes Ergebnis für den Deutschen Skiverband.

Schipulin, der im Rahmen des Staatsdopingskandals vom Internationalen Olympischen Komitee nicht zu den Winterspielen in Pyeongchang eingeladen worden war, blieb unter Flutlicht am Schießstand fehlerfrei und lag im Ziel 5,8 Sekunden vor dem Letten Andrejs Rastorgujevs (0 Strafrunden). Dritter wurde der Franzose Quentin Fillon Maillet (+17,3/0).

Martin Fourcade hatte Magen-Darm-Probleme

Der fünfmalige Olympiasieger Martin Fourcade (Frankreich), der die Führung im Gesamtweltcup innehat, hatte kurz vor dem Rennen aufgrund von Magen-Darm-Problemen auf einen Start verzichtet.

Am Freitag bestreiten auch die Frauen um Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) ihr erstes Rennen nach den Winterspielen, wenn um 17.45 Uhr der Sprint über 7,5 km auf dem Programm steht. Nach den Staffeln im Single-Mixed und Mixed am Samstag (ab 13.40 Uhr) schließen am Sonntag die beiden Massenstarts (ab 13.30 Uhr) den Weltcup in Kontiolahi ab.