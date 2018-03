Skispringen: Kamil Stoch gewinnt mit Schanzenrekord - Richard Freitag Fünfter

BNP Paribas Open Women Single Live WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Olympiaheld Kamil Stoch hat beim Weltcup in Trondheim nach einer weiteren Flugshow seinen siebten Saisonsieg gefeiert. Der Pole gewann auf der Granasen-Schanze vor Doppel-Weltmeister Stefan Kraft (Österreich) und dem Norweger Robert Johansson und baute seine klare Führung in der Gesamtwertung der "Raw-Air"-Serie aus. Als bester Deutscher landete Richard Freitag auf dem fünften Rang.

Stoch verbesserte im ersten Durchgang mit 146,0 m den Schanzenrekord um drei Meter, ehe er mit einem Satz auf 141,0 m keinen Zweifel an seinem Sieg ließ. "Was der Kamil da fabriziert, ist unglaublich. Mein eigener Wettkampf war ganz okay", sagte Freitag, dem umgerechnet sieben Meter zum Podest fehlten. Stoch hat in diesem Winter schon die Vierschanzentournee sowie Gold in Pyeongchang gewonnen, auch im Gesamtweltcup führt er deutlich.

Andreas Wellinger nur 22.

Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) blieb als 22. erneut weit hinter den Erwartungen zurück, für den 22-Jährigen war es das mit Abstand schlechteste Ergebnis der Saison. "Der Wettkampf war irgendwie nix", sagte Wellinger. Karl Geiger dagegen überraschte mit Rang sieben, seinem zweitbesten Resultat des Winters. "Der Tag hat mir richtig gut getan", sagte der Oberstdorfer.

Markus Eisenbichler verbesserte sich mit einem starken zweiten Sprung noch vom 19. auf den zehnten Rang. Der WM-Dritte war in der Probe aus der untersten Luke sogar auf 148,5 m geflogen, was jedoch nicht als Rekord gewertet wird. "Den Sprung werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen, davon hatte ich vielleicht zwei oder drei in meinem Leben", sagte Eisenbichler.

Stoch liegt in der Gesamtwertung klar vorn

Stephan Leyhe (Willingen) und Andreas Wank (Hinterzarten) belegt den 20. bzw. 24. Platz. David Siegel (Baiersbronn) verpasste auf Rang 50 den zweiten Durchgang deutlich.

In der Gesamtwertung der zehntägigen "Raw-Air-"Serie liegt Stoch vor der letzten Station in Vikersund mit 1582,3 Punkten klar vor den Norwegern Johansson (1494,7) und Andreas Stjernen (1470,2), der am Donnerstag Vierter wurde. Freitag (1422,5), Wellinger (1365,3) und Geiger (1353,89 belegen die Ränge sieben, neun und zehn.

Die Norwegen-Tour wird schon am Freitag mit der Qualifikation in Vikersund (17.30 Uhr) fortgesetzt. Auf dem "Monsterbakken" hatte Stefan Kraft vor einem Jahr den Skiflug-Weltrekord auf 253,5 m segelte.