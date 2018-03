Ski alpin: Marcel Hirschers Gedankenspiele gehen in Richtung Speed

BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 3 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 4 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 NHL Panthers @ Maple Leafs Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2

Marcel Hirscher hat mit einem starken zehnten Rang im Weltcup-Super-G in Aare aufgezeigt. Und nährte damit Spekulationen, dass er in Zukunft öfters auf den langen Latten zu sehen sein könnte. "Das wäre natürlich sehr reizvoll. Ich glaube, es würde mir schon liegen, das habe ich schön öfters zeigen können", sagte der siebenfache Gesamtweltcupsieger.

Aber es sei schwer unter einen Hut zu bringen, wenn man Slalom und Riesentorlauf auf dem Niveau beibehalten möchte. "Das sind lauter so Fragen, die mich sicherlich in den nächsten Monaten entsprechend beschäftigen werden", erklärte der Salzburger. Das betreffe Super-G und Abfahrt. "Sollte ich irgendetwas an meinen Plänen ändern, wie sie in den vergangenen Jahren waren, dann heißt das definitiv Gesamtweltcup ade. Aber eine neue Herausforderung."

Schon Mittwochabend hatte Hirscher nach seiner Ankunft im WM-Ort von 2019 gesagt, dass auch Abfahrtstraining auf der Weltmeisterschaftsstrecke "natürlich schlau" gewesen wäre, sollte er seine Karriere fortsetzen. Dies hatte er ausgelassen, weil er die Vorbereitung in der Heimat bevorzugte.

"Möchte mich da nicht stressen"

Hirschers Gedankenspiele bedeuten aber noch nicht, dass er eine Entscheidung über die Zukunft getroffen hat. Nach wie vor lässt der 29-Jährige offen, ob Aare sein Abschied sein oder er doch ab Oktober 2018 wieder am Start stehen wird. "Wir sind noch nicht einmal mit der aktuellen Saison fertig. Ich möchte mich da wirklich nicht stressen. Es ist mehr eine emotionale Angelegenheit als sonst irgendwas. Von dem her möchte ich da ein bisserl Zeit vergehen lassen."

Bis zu den Olympischen Spielen in Südkorea hatte Hirscher in der Vorbereitung und in diesem Winter kein Speedtraining absolviert. In Jeongseon/Pyeongchang landete er in der Kombi-Abfahrt als späterer Olympiasieger an der zwölften Stelle und stieg nun als Vorbereitung für das Finale in Schweden nochmals zwei Tage für Super-G-Training auf die langen Latten.

Hirscher, Veith, Vonn und Co.: Die Skistars einst und heute © GEPA 1/42 Marcel Hirscher 2017 © GEPA 2/42 Marcel Hirscher 2006 © GEPA 3/42 Beat Feuz 2017 © GEPA 4/42 Beat Feuz 2007 © GEPA 5/42 Max Franz 2017 © GEPA 6/42 Max Franz 2009 © GEPA 7/42 Elisabeth Görgl 2017 © GEPA 8/42 Elisabeth Görgl 2003 © GEPA 9/42 Erik Guay 2017 © GEPA 10/42 Erik Guay 2003 © GEPA 11/42 Lara Gut 2017 © GEPA 12/42 Lara Gut 2008 © GEPA 13/42 Cornelia Hütter 2017 © GEPA 14/42 Cornelia Hütter 2010 © GEPA 15/42 Carlo Janka 2017 © GEPA 16/42 Carlo Janka 2006 © GEPA 17/42 Kjetil Jansrud 2017 © GEPA 18/42 Kjetil Jansrud 2005 © GEPA 19/42 Michaela Kirchgasser 2017 © GEPA 20/42 Michaela Kirchgasser 2002 © GEPA 21/42 Julia Mancuso 2017 © GEPA 22/42 Julia Mancuso 2003 © GEPA 23/42 Matthias Mayer 2017 © GEPA 24/42 Matthias Mayer 2010 © GEPA 25/42 Felix Neureuther 2017 © GEPA 26/42 Felix Neureuther 2003 © GEPA 27/42 Alexis Pinturault 2017 © GEPA 28/42 Alexis Pinturault 2009 © GEPA 29/42 Hannes Reichelt 2017 © GEPA 30/42 Hannes Reichelt 2002 © GEPA 31/42 Bernadette Schild 2017 © GEPA 32/42 Bernadette Schild 2008 © GEPA 33/42 Nicole Schmidhofer 2017 © GEPA 34/42 Nicole Schmidhofer 2007 © GEPA 35/42 Mikaela Shiffrin 2017 © GEPA 36/42 Mikaela Shiffrin 2011 © GEPA 37/42 Anna Veith 2017 © GEPA 38/42 Anna Veith (Fenninger) 2006 © GEPA 39/42 Lindsey Vonn 2017 © GEPA 40/42 Lindsey Vonn (Kildow) 2004 © GEPA 41/42 Tina Weirather 2017 © GEPA 42/42 Tina Weirather 2005

Pircher zieht den Hut

Trainer Michael Pircher war ebenfalls sehr angetan von Hirschers Leistung in Aare. Er glaubt trotzdem nicht, dass der Salzburger auf eine Teilnahme am WM-Super-G hinarbeiten wird. "Nur weil er da heute Zehnter geworden ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ihm heute sicher Spaß gemacht hat und er zufrieden sein wird."

Er sei es jedenfalls. "Das habe ich mir nicht erwartet. Es ist ja doch das Speed-Finale. Und mit Korea als einziges Speedtraining und jetzt daheim noch zwei Super-G-Tagen, mit so wenig Aufwand Zehnter zu werden, Hut ab."

Marcel Hirscher: Seine Speed-Ergebnisse der letzten zwei Saisonen