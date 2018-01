Eisschnelllauf-Star Sven Kramer setzt Karriere nach Winterspielen fort

Apia International Sydney Women Single Live WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Karsiyaka -

Oldenburg Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Tie Break Tens Tie Break Tens -

Melbourne (Herren) Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Kooyong Classic ATP Kooyong: Halbfinale Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers Kooyong Classic ATP Kooyong: Finale NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Finale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Finale Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Finale European Challenge Cup Bordeaux – Newport NBA Thunder @ Hornets Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff – Toulousain Liga ACB Barcelona Lassa -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers Champions Hockey League Ocelari Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Baskets Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Montreal Canadiens @ Washington Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys NHL Dallas Stars @ Buffalo Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes

Der niederländische Eisschnelllauf-Star Sven Kramer will seine Karriere nach den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) fortsetzen. Der 31 Jahre alte Rekordweltmeister und dreimalige Olympiasieger verlängerte seinen Vertrag beim Profiteam LottoNL-Jumbo bis zum Ende der Saison 2019/2020. Ursprünglich wollte er seine Karriere nach den Winterspielen beenden.



Beim Saisonhöhepunkt in Südkorea startet Langstrecken-Spezialist Kramer über 5000 und 10.000 m sowie in der Teamverfolgung und im Massenstart. "Ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf die Spiele und will gewinnen. Meine Karriere hängt aber nicht davon ab, ob ich endlich einmal Gold über die 10.000 m hole", sagte Kramer.

2010 in Vancouver war er auf Siegeskurs laufend wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert worden, nachdem ihn sein Trainer in die