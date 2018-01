Olympia-Generalprobe: Pechstein ausgebremst, Ihle tankt Selbstvertrauen

NHL Live Flyers @ Capitals Liga ACB Live Andorra -

Barcelona Liga ACB Live Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Lakers @ Nets Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg -

Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland NBA Bulls @ Clippers

Der Weg zu den Dopingkontrolleuren war Claudia Pechstein kurzzeitig versperrt. Nach der verhaltenen Olympia-Generalprobe beim Eisschnelllauf-Weltcup in Erfurt war die fünfmalige Olympiasiegerin zur Abgabe einer Probe ausgewählt worden, doch eine Schar kleiner Fans verzögerte die ungeliebte Pflicht. Minutenlang schrieb Pechstein Autogramme, als Selfie-Motiv war die 45-Jährige bei Dutzenden Kindern äußerst gefragt.

Der mäßige elfte Platz auf ihrer Nebenstrecke 3000 m geriet für einen Moment in den Hintergrund. In 4:11,04 Minuten war Pechstein, die in knapp drei Wochen in Pyeongchang zum siebten Mal an Olympischen Winterspielen teilnehmen wird, sogar noch hinter der zehntplatzierten zweiten deutschen Starterin Roxanne Dufter (Inzell/4:10,68) gelandet.

Allzu hoch bewerten wollte Pechstein das Resultat angesichts einer Viruserkrankung aber nicht. "Das ist etwas anderes als eine kleine Erkältung. Eigentlich zieht sich das seit Weihnachten hin", sagte Pechstein: "Am Anfang waren die Runden gleichmäßig. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich noch nicht auf dem Level laufen kann, wie ich mir das vorgestellt habe."

Das Podium war für die 45 Jahre alte Berlinerin, die als potenzielle deutsche Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier am 9. Februar gilt, außer Reichweite. Die Kanadierin Ivanie Blondin, die Pechstein im direkten Duell distanziert hatte, siegte in 4:04,86 Minuten vor Antoinette de Jong (Niederlande/4:05,45) und Martina Sablikova (Tschechien/4:05,91).

Pechstein plant in Südkorea vier Starts. Dabei fokussiert sie sich vorrangig auf die 5000 m. Über die längste Einzeldistanz sind die Chancen auf ihre zehnte olympische Medaille am größten.

Ihle bleibt ohne Podestplatzierung

Sprinter Nico Ihle zeigte im Verlauf des Wochenendes eine deutliche Leistungssteigerung und zählt in Südkorea auf den kurzen Strecken zum Favoritenkreis. Zwar blieb der Chemnitzer in Erfurt ohne Podestplatzierung, am Sonntag feierte er als Fünfter über 500 m (35,05 Sekunden) und Vierter über 1000 m (1:08,98) dennoch wichtige Erfolgserlebnisse.

"Vor heimischem Publikum wäre ich schon gerne auf dem Podium gewesen. Es sollte nicht sein, trotzdem war es für mich ein Schritt nach vorne", sagte Ihle: "Ich verbuche ganz andere Ergebnisse als vor den Winterspielen vor vier Jahren."

Über 1000 m siegte Weltmeister Kjeld Nuis (Niederlande/1:08,40), über 500 m war zuvor Havard Holmefjord Lorentzen (Norwegen/34,85) nicht zu schlagen gewesen. "Mit der Endzeit über 500 m kann ich zufrieden sein, auch wenn ich beim Angang hätte schneller sein können", sagte Ihle.

Beckert: "Die Platzierung war zweitrangig"

Auch Langstrecken-Hoffnung Patrick Beckert hatte sich nach dem Lauf auf seiner Heimbahn mit Blick auf die Winterspiele zuversichtlich gezeigt.

Am Samstag war der 27-Jährige über 5000 m in 6:19,53 Minuten auf den fünften Rang gelandet. Beckert konnte sich mit dem Ergebnis anfreunden. "Ich wollte einen technisch guten Lauf machen, die Platzierung war zweitrangig", sagte Beckert: "Mit der Zeit kann ich zufrieden sein."