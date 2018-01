Biathlon: Laura Dahlmeier gewinnt "Krimi" in der Verfolgung in Antholz

European Rugby Champions Cup Live Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres NCAA Division I Oklahoma @ Oklahoma State European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M World Championship Boxing Errol Spence Jr. vs Lamont Peterson BSL BSL: All-Star-Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale

Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier hat sich mit dem zweiten Saisonsieg endgültig zur Top-Favoritin für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) aufgeschwungen.

Beim Weltcup in Antholz, der Olympia-Generalprobe, triumphierte Dahlmeier in der Verfolgung über 10 km trotz einer Strafrunde vor der Italienerin Dorothea Wierer (2/+17,3) und der Weißrussin Darja Domratschewa (2/+20,2).

"Verfolgungsrennen sind immer ein richtiger Krimi. Da gewinnt immer der, der die Gedanken am besten im Zaum hält", sagte Dahlmeier in der ARD: "Ich bin richtig happy, dass es so gut geklappt hat." Nach zwei auskurierten Infekten, einem enttäuschenden Resultat beim Heimspiel in Ruhpolding und ersten kritischen Stimmen hat die siebenmalige Weltmeisterin spätestens am Samstag die Skeptiker wieder verstummen lassen.

Für Dahlmeier war der 19. Weltcup-Erfolg gleichbedeutend mit dem dritten Podestplatz in Serie. Nach dem zweiten Rang im Massenstart von Ruhpolding hatte sie am Donnerstag in Antholz im Sprint den gleichen Platz belegt.

Ein Erfolgserlebnis feierte auch Franziska Preuß (Haag/2), die mit ihrem 10. Platz als letzte DSV-Athletin die Olympia-Norm knackte. Denise Herrmann (Oberwiesenthal/5) auf Platz zwölf, Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/3) als 18. und Vanessa Hinz (Schliersee/4) auf Rang 20 komplettierten das gute Mannschaftsergebnis. Maren Hammerschmidt (Winterberg) kam nach vier Strafrunden auf Position 24 ins Ziel.