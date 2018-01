Dritter in Antholz: Peiffer beschert Biathleten ersten Podestplatz des Jahres

NBA Live Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Arnd Peiffer hat den deutschen Biathlon-Männern den ersten Podestplatz im Olympia-Jahr beschert. Genau drei Wochen vor der Eröffnung der Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) bot der 30-Jährige im durch schwierige Windverhältnisse geprägten Sprint über 10 km beim Weltcup in Antholz/Italien eine fehlerfreie Vorstellung und lief auf Rang drei.

"Heute war es nicht ganz einfach, da bin ich etwas stolz, dass es geklappt hat. Liegend hatte ich keinen schlechten Wind, stehend habe ich mich ordentlich zusammengerissen", sagte Peiffer am ARD-Mikrofon: "Es war nicht mein bester Lauftag, da habe ich mich durchquälen müssen."

Auf den Sieger Johannes Thingnes Bö (Norwegen/1 Fehler) fehlten dem früheren Weltmeister 42,2 Sekunden, der sechsmalige Gesamtweltcupsieger Martin Fourcade (0/+12,8) wurde Zweiter. Der Franzose baute mit seinem 16. Podestplatz nacheinander seine beeindruckende Rekordserie aus.

Fortgesetzt wird der letzte Weltcup vor dem Saisonhöhepunkt am Samstag mit den Verfolgungsrennen (ab 13.15 im LIVETICKER), bei den Frauen geht Weltmeisterin Laura Dahlmeier als Zweite in die Loipe. Zum Abschluss finden am Sonntag (ab 12.30 im LIVETICKER) noch die beiden Massenstart-Wettkämpfe statt.