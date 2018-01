Rodeln: Felix Loch wirft Sieg auf Heimbahn weg - Langenhan knackt Olympianorm

Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 NCAA Division I Arizona State @ Utah Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Rodel-Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) ist fünf Wochen vor den Winterspielen auf seiner Heimbahn gestolpert. Der 28-Jährige wurde am Sonntag beim Weltcup am Königssee nach einem schwachen zweiten Lauf nur Elfter, den Sieg schmiss er mit einem schweren Fehler weg.

Damit gewann Weltmeister Wolfgang Kindl aus Österreich vor seinem Landsmann Armin Frauscher. Johannes Ludwig (Oberhof) rutschte durch Lochs Missgeschick noch auf Rang drei vor.

"Mir fehlen ein bisschen die Worte", sagte Loch in der ARD, "dass mir so etwas hier passiert, dann noch auf der Geraden, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist unheimlich ärgerlich." Nicht viel erfreulicher verlief die Teamstaffel zum Abschluss: Nach einem Frühstart des Doppels Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) wurde Deutschland disqualifiziert, Italien gewann.

Die deutschen Frauen und Doppelsitzer waren am Samstag mit zwei Dreifachsiegen glänzend ins Olympiajahr gestartet. Bei den Männern wurde auf der Heimbahn dagegen mal wieder deutlich, dass mit Blick auf die Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) vieles von Lochs Form abhängen wird.

Langenhan auf Platz Vier

Andi Langenhan (Zella-Mehlis) belegte den vierten Platz. Der Routinier knackte mit seinem dritten Top-Acht-Resultat immerhin die nationale Olympianorm und dürfte mit Loch und Ludwig das Männerteam in Südkorea bilden. Ralf Palik (Oberwiesenthal) wurde 12., Christian Paffe (Hallenberg) schloss als 14. ab.

Bei den Frauen hatte Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) vor den Teamkolleginnen Dajana Eitberger (Ilmenau) und Jessica Tiebel (Altenberg) gewonnen. Besonders die Leistung der drittplatzierten Juniorenweltmeisterin sorgte für Aufsehen, Tiebel bestritt am Samstag ihr Weltcup-Debüt. Sie vertrat Weltmeisterin Tatjana Hüfner (Blankenburg), die wegen einer Unterschenkelverletzung absagen musste. Die 34-Jährige soll aber am nächsten Wochenende in Oberhof wieder starten.

Bei den Doppelsitzern feierten die Sotschi-Sieger Wendl/Arlt ihren ersten "echten" Weltcuperfolg im Olympiawinter. Die Bayern gewannen vor Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl), auf Rang drei landeten die Winterberger Robin Geueke/David Gamm. Zuvor hatten Wendl/Arlt nur den Sprint in Winterberg gewonnen, alle anderen Siege gingen an die Weltmeister Eggert/Benecken.