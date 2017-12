Kläbo mit siebtem Streich - Bögl auf Platz 21

Premiership Live Harlequins -

Der norwegische Skilanglauf-Überflieger Johannes Hösflot Kläbo hat seine Siegesserie fortgesetzt. Der 21 Jahre alte Jungstar gewann beim Heimspiel in Lillehammer den ersten Skiathlon der Olympiasaison und feierte saisonübergreifend seinen siebten Erfolg in Serie seit März. Die Führung im Gesamtweltcup baute Kläbo, der bereits am Samstag im Sprint triumphiert hatte, weiter aus.

Nach jeweils 15 km im klassischen und freien Stil lag Kläbo, der zwischenzeitlich hatte abreißen lassen müssen, im Zielsprint vor Gesamtweltcup-Titelverteidiger Martin Johnsrud Sundby (+1,3 Sekunden). Hans Christer Holund und Simen Hegstad Krüger auf den Plätzen drei und vier machten einen Vierfachtriumph für die überragenden Norweger perfekt.

Bester Deutscher war Lucas Bögl (Gaißach), der nach einem couragierten Rennen 21. (+3:05,2) wurde und in die Weltcup-Punkte lief. Andreas Katz (Baiersbronn) holte als 30. noch einen Zähler. Weiterhin hat allerdings noch kein DSV-Athlet auch nur einen Teil der Olympia-Norm (einmal Top acht oder zweimal Top 15) erfüllt.

Langlauf-Rekordweltmeister Petter Northug reiste ab

Nicht mehr am Start war Norwegens Rekordweltmeister Petter Northug. Der 31-Jährige, der nur über die nationale Gruppe beim Heimspiel zu seinem Saisondebüt im Weltcup gekommen war, reiste nach der am Samstag mit Platz 32 verpassten Sprint-Qualifikation ab. "Ich bin nicht in Form, deshalb ist es besser, nach Hause zu fahren und zu trainieren", sagte Northug. Ein Olympiastart des Doppelsiegers von Vancouver 2010 erscheint derzeit unwahrscheinlich.

Bei den Frauen hatte zuvor die Schwedin Charlotte Kalla den Skiathlon vor der Norwegerin Heidi Weng gewonnen und damit die Führung im Gesamtweltcup gefestigt. Norwegens Rekordweltmeisterin Marit Björgen (+54,3) musste sich hinter ihrer Landsfrau Ragnhild Haga (+43,6) mit Platz vier begnügen. Beste deutsche Läuferin war die 36 Jahre alte Stefanie Böhler (Ibach) auf Platz 20 (+2:23,9 Minuten).