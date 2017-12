Herrmann siegt in Verfolgung in Östersund

Premiership Live Harlequins -

Denise Herrmann hat Biathlon-Königin Laura Dahlmeier beim ersten Weltcup des Olympia-Winters mit Bravour vertreten: Nach dem Triumph im Sprint gelang der 28-Jährigen aus Oberwiesenthal auch in der Verfolgung ein echter Coup.



Herrmann, die erst im vergangenen Winter vom Langlauf zum Biathlon gewechselt war, gewann zum Abschluss des Weltcups im schwedischen Östersund über 10 km nach einem erneut Klasserennen trotz zweier Schießfehler mit 25,8 Sekunden Vorsprung vor der Französin Justine Braisaz. Dritte wurde die Norwegerin Marte Olsbu (48 Sekunden zurück).

"Es ist richtig geil zu gewinnen, aber es ist noch geiler, als Erste durchs Ziel zu laufen. Es ist unglaublich, wunderbar. Ich hatte noch nie so ein Gefühl", sagte Herrmann im ZDF.

Maren Hammerschmidt (Winterberg/1:16,8 Minuten) als Fünfte und Vanessa Hinz (Schliersee/1:29,1) auf Rang acht rundeten das tolle Ergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV) ab. Franziska Preuß (Haag) wurde 26., Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) 35.

Ab kommenden Freitag steht der zweite Weltcup in Hochfilzen (8. bis 10. Dezember) auf dem Programm. Dort wird dann auch die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier, die in Östersund wegen einer Erkältung gefehlt hatte, erstmals in dieser Saison am Start sein.

In Hochfilzen hatte Dahlmeier in diesem Jahr Geschichte geschrieben und als erste Biathletin fünfmal Gold bei einer WM gewonnen.