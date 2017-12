Vierschanzen-Tournee: Weißflog hofft auf Ende der deutschen Durststrecke

Spengler Cup Live Schweiz -

Riga Spengler Cup Kanada -

Mountfield NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2 NBA Raptors @ Thunder William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 1 Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 2 NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 2 William Hill World Championship World Darts Championship -

Tag 13 Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 Session 2 Premiership Bath -

Wasps NBA Rockets @ Wizards Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Pro14 Glasgow -

Edinburgh Liga ACB Bilbao -

Malaga William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premiership Exeter -

Leicester NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland -

Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Halbfinale Shenzhen Open Women Single ATP Shenzhen Open -

Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Halbfinale 2. Session Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland -

Finale Shenzhen Open Women Single ATP Shenzhen Open -

Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Finale NHL Blues @ Flyers Pro14 Munster -

Connacht NBA Warriors @ Clippers Premiership Wasps -

Saracens NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single Hobart International -

Tag 2 Apia International Sydney Women Single Sydney International -

Tag 2

Der viermalige Tournee-Sieger Jens Weißflog hofft auf das Ende der deutschen Durststrecke bei den traditionellen Skisprung-Festtagen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.

"Die Deutschen haben in den vergangenen Jahren fast alles gewonnen, aber wenn die Tournee nicht dabei ist, sagen viele: Das war doch wieder nichts", sagte Weißflog der Heilbronner Stimme: "Die Tournee bleibt sehr stark im Gedächtnis. Vielleicht ist das ein Grund, warum wir Ehemaligen überhaupt noch bekannt sind."

Seit Sven Hannawalds einmaligem Grand Slam mit den Siegen auf allen vier Schanzen im Winter 2001/02 wartet die Skisprung-Nation Deutschland auf einen Tournee-Champion. Weißflog hatte 1984, 1985, 1991 und 1996 die Gesamtwertung gewonnen.

Seit Jahren führt der 53-Jährige in seiner Heimat Oberwiesenthal ein Hotel - und profitiert noch immer von seiner Popularität als Skispringer. Jeder Gast bekommt ein Autogramm des viermaligen Olympiasiegers, 20.000 habe er in den vergangenen zwei Jahren geschrieben, sagte er.

"Alle erwarten ein Selfie"

Weißflog vermisst auch mehr als 20 Jahre nach seinem Karriereende die spektakulären Sprünge von der Schanze, auch wenn er nicht in der Vergangenheit lebt. "In erster Linie ist es die Sportart, die Spaß macht", sagte er: "Heute ist nur die Gefahr, dass die Athleten mit dem Rummel nicht klarkommen. Nach dem Sprung müssen sie an der Meute vorbei, jeder will ein Autogramm. Das war bei uns früher auch, aber inzwischen erwarten sie noch ein Selfie."

Bei der 66. Vierschanzen-Tournee, die am Samstag in Oberstdorf beginnt, zählt der Weltcupführende Richard Freitag zu den Favoriten. Freitag ist wie Weißflog und Hannawald im sächsischen Erlabrunn geboren.