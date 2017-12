Russische Athleten wollen bei Olympia starten

BSL Live Anadolu Efes -

Die russischen Wintersportler wollen trotz der Bestrafung durch das IOC bei den Winterspielen in Pyeongchang an den Start gehen. "Wir haben mit allen Athleten in allen Sportarten gesprochen. Der Großteil will an den Spielen teilnehmen", sagte die russische Athletensprecherin Sofija Welikaja am Montag.

Die Team-Olympiasiegerin im Säbelfechten ergänzte: "Die Athleten sind sich bewusst, dass es keine Flagge und keine russische Farben geben wird. Aber sie repräsentieren Russland, egal was passiert."

Am vergangenen Dienstag hatte das IOC Russland wegen des Dopingskandals von den Winterspielen in Pyeongchang ausgeschlossen, will den nicht in den Skandal verwickelten Sportlern des Landes aber nach Einzelfallprüfungen einen Start als "Olympic Athlete from Russia" ermöglichen.

Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hatte daraufhin erklärt, dass man von einem Boykott der Spiele absehen werde, am Dienstag soll bei einem Treffen zwischen Sport und Politik eine endgültige Entscheidung fallen.