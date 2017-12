Kyrgios, Zverev und Dimitrov nehmen am FAST4 International teil

Das FAST4 International wird zum zweiten Mal ausgetragen und hat erneut prominente Gäste zu bieten. Unter anderem werden Nick Kyrgios, Alexander Zverev und Grigor Dimitrov mit am Start sein.

Das FAST4-International-Turnier steht wieder an und wird auch im Jahr 2018 mit Top-Stars gespickt sein. Bereits in der vergangenen Saison trafen sich Kyrgios, Dominic Thiem oder Superstar Rafael Nadal zu einem Showturnier in Australien.

Am 8. Januar 2018 werden die Fans vor Ort erneut verzückt und dürfen sich auf spektakuläres Tennis freuen. Mit dabei sind diesmal unter anderem: Kyrgios, Dimitrov und der Deutsche "Sascha" Zverev.

Beim FAST4-Turnier ist der Spielmodus etwas abgeändert und die Sätze werden nur noch bis vier Spiele gespielt, beim Stand von 3:3 gibt es einen Tiebreak. Zudem fällt die Netzregel beim Aufschlag weg. Dieser Modus wurde nach dem Turnier im Januar auch von den ATP NextGen Finals in Mailand adaptiert und sorgte für eine tolle Abwechslung.

"Das FAST4-Turnier in Sidney hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe", sagte Kyrgios im Rahmen des Turniers. Der Austragungsort wird zum Vorjahr ein anderer sein. 2018 wird die gelbe Filzkugel von Kyrgios und Co. in der Ken Rosswell Arena im Olympia Park Tennis Center in Sydney über den Platz geschlagen.

Kyrgios erwartet noch höheres Level

"Das Level war im vergangenen Jahr sehr hoch und ich erwarte mit Dimitrov und Zverev, dass das Niveau noch höher wird", fügte der gebürtige Australier Kyrgios an. Von den veränderten Regeln ist der 22-Jährige positiv überrascht und freut sich auf den anderen Spielverlauf: "Es ist ein anderes Spiel als das, was wir sonst auf der Tour bekommen. Es sorgt dafür, dass wichtige Punkte und Drucksituationen früher im Match entstehen. Es macht Spaß und bringt auch den Zuschauern Freude - es ist schnell und aufregend!"

Das Turnier wird vom australischen Tennisverband ausgetragen und soll die Zuschauer dem Tennis näherbringen. Rund um das Event sind einige Aktionen mit aktuellen und ehemaligen Profis zu finden und sorgt für eine tolle Atmosphäre. Zudem ist die Meldeliste mit der Nummer drei (Dimitrov) und vier (Zverev) der Weltrangliste hochkarätig besetzt.