Biathlon: Laura Dahlmeier Zweite im Sprint von Annecy - Anasrasiya Kuzmina siegt

Laura Dahlmeier hat in ihrem erst dritten Einzelrennen des Olympia-Winters ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die 24-jährige Partenkirchnerin blieb beim Sprint über 7,5 km in Annecy ohne Schießfehler und erreichte mit dem zweiten Platz ihre beste Saisonplatzierung. Schneller war nur die überlegene Slowakin Anastasiya Kuzmina (0), die ihren neunten Weltcupsieg feierte.

Dahlmeier, die den Weltcup-Auftakt in Östersund aufgrund einer Erkältung verpasst hatte, lag im Ziel 33,9 Sekunden hinter Kuzmina und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (11.45 Uhr). Rang drei ging an Vita Semerenko aus der Ukraine (0).

"Der Winter hat bei mir auch schon vor ein paar Wochen angefangen. Aber das ist die erste Podestplatzierung im Einzel und ich bin sehr happy darüber", sagte Dahlmeier im ZDF: "Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent. Aber es hat richtig Spaß gemacht, hier zu laufen." Denise Herrmann (1) auf Platz fünf und Maren Hammerschmidt (1) als Neunte komplettierten ein gutes Ergebnis für den DSV.

Mit der zweitbesten Laufzeit nach Kuzmina überzeugte die ehemalige Langläuferin Herrmann wieder einmal in der Loipe. Ein Fehler beim Stehendanschlag verhinderte eine noch bessere Platzierung.

"Ich bin schon nicht mehr ganz so frisch wie in Östersund", sagte Herrmann, die in Schweden zweimal gewonnen hatte: "Es war trotzdem ein gutes Rennen. Ich hoffe, dass ich im Verfolger daran anknüpfen kann."

Sprint der Männer folgt am Freitag

Vanessa Hinz (1) kam als 18. ins Ziel. Franziska Hildebrand (1) wurde 42., Franziska Preuß (2) landete auf Platz 48.

Beim dritten Weltcup des olympischen Winters folgt am Freitag der Sprint der Männer (14.15 Uhr im LIVETICKER). Am Samstag stehen die Verfolgungsrennen auf dem Programm.

Die Frauen starten um 11.45 (im LIVETICKER) Uhr, die Männer gehen um 14.45 (im LIVETICKER) Uhr in die Loipe. Den Abschluss bildet am Sonntag der Massenstart bei Frauen (11.45 Uhr im LIVETICKER) und Männern (14.30 Uhr im LIVETICKER).