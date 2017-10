Vater Neureuther plagt schlechtes Gewissen

WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Tag 1 Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finals Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 BSL Galatasaray -

Fenerbahce Premiership Bath – Gloucester ACB Valencia -

Gran Canaria European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics Basketball Champions League Aris -

Bonn Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Murcia NBA Bulls @ Heat NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards

Skistar Felix Neureuther wird in seiner noch jungen Rolle als Vater von schlechtem Gewissen geplagt. Skifahren sei zwar sein Job, sagte Neureuther der Bild am Sonntag, "aber es tut weh, wenn ich mich ins Auto setze und zum Training fahre. Dann denke ich darüber nach, ob ich das Richtige tue."

Neureuthers Freundin, die Biathletin Miriam Gössner, hatte vor rund einer Woche die gemeinsame Tochter Mathilda auf die Welt gebracht. "Dieses Papa-Gefühl ist wahnsinnig intensiv, fast unbeschreiblich", sagte Neureuther, der am kommenden Sonntag beim Riesenslalom-Weltcup in Sölden/Österreich in die Olympia-Saison starten wird.

Trotz seiner skifahrerischen Verpflichtungen wolle er es "nicht verpassen, wenn mein Kind krabbeln lernt oder das erste Mal steht. Das ist mir wichtiger als Siege und Medaillen", sagte Neureuther. Zumal Olympia aus seiner Sicht seinen Charme verloren habe. "Die Leute können sich mit dem höher, weiter und mehr nicht mehr identifizieren und haben das Vertrauen in das IOC verloren", sagte der Partenkirchner.

Neureuther (33) wiederholte seine Kritik an Olympia 2018 in Pyeongchang. Er wünsche sich "klare Worte" von IOC-Präsident Thomas Bach, sagte er, "dass man sich positioniert und sagt: Wenn die Situation so brisant bleibt, muss man auch mal überlegen, dass man Olympia besser absagen würde. Und eben nicht nur für Firmen und Sponsoren durchprügelt."