Freund beginnt mit Training

Donnerstag, 25.05.2017

Freund hatte sich am 24. Januar im Training in Oberstdorf einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und musste seine Saison vorzeitig beenden. Der Gesamtweltcupsieger von 2015 wurde operiert und konnte damit auch seinen Titel bei der Nordischen Ski-WM in Lahti nicht verteidigen.

Wenn der Heilungsprozess weiter ohne Probleme voranschreitet, könnte Freund nach eigener Aussage im Juni wieder mit dem Sprungtraining beginnen. "Es wäre schön, wenn es dann klappt. Damit wäre ich mehr als zufrieden", sagte Freund, der sich dann auf die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang/Südkorea vorbereiten will. Dort möchte er mit dem deutschen Team wie 2014 in Sotschi Gold sowie seine erste Einzelmedaille gewinnen.

