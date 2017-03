Männerstaffel nach Fehlerfestival chancenlos

Sonntag, 05.03.2017

"Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Wahrscheinlich war der Anschlag nicht ganz sauber. Da liegt man dann am Schießstand und ist recht machtlos", sagte Pechvogel Doll, der sich die Strafrunde erlaubte, in der ARD. Beim Sieg von Vizeweltmeister Frankreich vor dem WM-Dritten Österreich (+33,8 Sekunden) und Norwegen (+45,4) benötigten die deutschen Skijäger, die ohne den erkrankten Simon Schempp antraten, 14 Nachlader. Folgerichtig betrug der Rückstand im Ziel 1:39,3 Minuten.

Bei den noch folgenden Weltcups im finnischen Kontiolahti und in Oslo/Norwegen absolvieren die Biathleten keine "reinen" Staffeln mehr, nur in Kontiolahti stehen ein Mixed- und ein Single-Mixed-Wettbewerb an.

