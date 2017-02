Langläufer Ustjugow gewinnt Skiathlon

Samstag, 25.02.2017

Bronze ging nach jeweils 15 km im klassischen und freien Stil an Sundbys Landsmann Finn Hagen Krogh (+31,8). Florian Notz (Römerstein) kam als bester Deutscher auf Platz 16 (+57,7). "Ich bin sehr zufrieden, wollte so lange wie möglich in der Spitzengruppe dabei sein", sagte der frühere Junioren-Weltmeister im ZDF. Lucas Bögl (Gaißlach) belegte Platz 19 (+1:56,7 Minuten), Jonas Dobler (Traunstein) wurde 21. (+2:34,7).

Der 24 Jahre alte Ustjugow, am Donnerstag bereits Zweiter im Sprint, holte in Abwesenheit des russischen Olympiasiegers Alexander Legkow, der wegen Dopingverdachts vorläufig gesperrt worden war, sein erstes WM-Gold. Gemeinsam mit Sundby hatte sich Ustjugow am Samstag frühzeitig abgesetzt.

Sundby (32), der im Sommer wegen der unerlaubten Dosierung eines Asthma-Mittels eine Dopingsperre hatte absitzen müssen, verpasste erneut seinen ersten WM-Titel im Einzel. 2015 in Falun war der Staffel-Weltmeister von 2011 komplett leer ausgegangen.

