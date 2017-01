Dahlmeier: "Gabi darf es gerne mal ausführen"

Samstag, 07.01.2017

Dahlmeier, die in der Gesamtwertung nun neun Zähler hinter Koukalova liegt, hatte beim Weltcup in Oberhof Sprint und Verfolgung zugunsten der WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) ausgelassen und stattdessen daheim trainiert. "Ich hatte richtig gute Bedingungen. Zudem war es mal schön, die Wettkämpfe von der Couch aus anzuschauen", sagte die dreimalige Saisonsiegerin, die am Sonntag im Massenstart "Gas geben, schnell laufen und gut schießen" will.

