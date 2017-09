DVV: Klatsche im EM-Test

National Rugby League Roosters -

Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einer deutlichen Niederlage in die heiße Phase der EM-Vorbereitung gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski verlor gegen den EM-Vierten Türkei in Schwerin mit 0:3 (21:25, 22:25, 22:25). Am Samstag und Sonntag absolviert die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes noch zwei inoffizielle Tests gegen die vom früheren Bundestrainer Giovanni Guidetti trainierten Türkinnen.



Danach stehen noch Vergleiche in Groningen (9. September, 17 Uhr) und Zwolle (10. September, 16 Uhr) gegen die Niederlande sowie am 16. September (19 Uhr) in Brügge gegen Belgien auf dem Programm.

Bei der Europameisterschaft in Aserbaidschan und Georgien (22. September bis 1. Oktober) trifft Deutschland in der Gruppe A in Baku auf Polen (22. September), Ungarn (24. September) und die Gastgeberinnen (25. September).