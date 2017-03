Volleyballerinnen testen gegen Ungarn

Mittwoch, 22.03.2017

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bekommt es auf dem Weg zur WM 2018 in Japan in der ersten Runde in Viana do Castelo mit Gastgeber Portugal, Frankreich, Finnland, Slowenien und Estland zu tun. Nur die Sieger der insgesamt sechs Sechserturniere lösen direkt die Tickets für die Endrunde, die sechs Gruppenzweiten kämpfen in einem weiteren Wettbewerb noch einmal um zwei europäische Startplätze.

