Berlin erstmals sportlich in der Top-6-Runde

Dienstag, 21.03.2017

Das Hinspiel hatte Istanbul 3:2 gewonnen.

Die Berliner, die zum insgesamt vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Play-off-12 erreicht hatten, treffen in der nächsten Runde auf Dynamo Moskau. In den K.o.-Spielen werden drei Teilnehmer für das Final-Four Ende April in Rom ermittelt. Sir Sicoma Perugia ist als Gastgeber automatisch für das Halbfinale qualifiziert. Berlin war 2015 Gastgeber des Finalturniers.

