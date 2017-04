Holm steigt gegen Correia in den Käfig

Donnerstag, 13.04.2017

Die UFC gab offiziell bekannt, dass Bethe Correia in der Fight Night am 17. Juni in Singapur die Kontrahentin von Holm sein wird. Für die Amerikanerin ist es ein Must-Win-Kampf. Schließlich konnte sie seit dem Knockout gegen Rousey keinen Sieg mehr davontragen.

Correia, die ehemalige Titelanwärterin im Bantamgewicht, musste zuletzt zwei Niederlagen und ein Unentschieden hinnehmen.

