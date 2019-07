Wimbledon: Roberto Bautista Agut muss Junggesellenabschied wegen Halbfinale verschieben

Der spanische Tennisprofi Roberto Bautista Agut muss wegen seines überraschenden Einzugs ins Halbfinale von Wimbledon seine privaten Pläne ändern.

Eigentlich habe er am Wochenende mit Freunden auf der Party-Insel Ibiza seinen Junggesellenabschied feiern wollen, erzählte der 31-Jährige nach seinem Viertelfinalsieg gegen Guido Pella (Argentinien) am Mittwoch.

"Es war alles organisiert", sagte Agut: "Sechs von ihnen sind bereits dort." Weil er nun stattdessen am Freitag (ab 14 Uhr) beim Rasen-Major auf den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Novak Djokovic trifft, werden seine Freunde am Freitag nach London reisen. "Es fühlt sich besser an, hier zu sein", sagte Agut.