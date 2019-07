Wimbledon: Andy Murray und Serena Williams im Mixed ausgeschieden

Das Star-Doppel Andy Murray und Serena Williams ist im Mixed-Wettbewerb von Wimbledon im Achtelfinale ausgeschieden. Das Duo aus Großbritannien und den USA unterlag am Mittwoch der topgesetzten Paarung Bruno Soares/Nicole Melichar (Brasilien/USA) 3:6, 6:4, 2:6.

Dagegen erreichten Laura Siegemund (Stuttgart) und ihr neuseeländischer Partner Artem Sitak nach 3:16 Stunden und einem 5:7, 7:6 (7:5), 13:12 (7:5) gegen die an Nummer drei gesetzten Gabriela Dabrowski/Mate Pavic (Kanada/Serbien) das Viertelfinale.

Am Donnerstag spielen Siegemund/Sitak gegen Kveta Peschke/Wesley Koolhof (Tschechien/Niederlande/Nr. 5) um einen Platz in der Runde der letzten vier Teams.

Murray und Williams hatten am Dienstag noch den Franzosen Fabrice Martin und Raquel Atawo (USA) 7:5, 6:3 bezwungen, in Runde eins zudem den deutschen French-Open-Sieger Andreas Mies und seine chilenische Mitspielerin Alexa Guarachi ausgeschaltet. Das vom Publikum wahlweise "Murrena" oder "Serandy" getaufte Doppel hatte dabei für beste Tennis-Unterhaltung gesorgt.

Williams besitzt im Einzel, in dem sie am Donnerstag das Halbfinale gegen die Tschechin Barbora Strycova bestreitet, eine weitere Titelchance. Murray, der sein Wimbledon-Comeback nach zwei Hüft-OPs feierte, war im Doppel mit seinem Partner Pierre-Hugues Herbert (Frankreich) bereits in Runde zwei ausgeschieden.