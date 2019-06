Am Freitag ist Großkampftag bei den French Open in Paris. Sowohl die Halbfinals der Herren als auch der Damen werden heute ausgetragen. Auf dem Programm steht auch das mit Spannung erwartete Duell zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. In diesem Artikel verpasst ihr mit unserem Liveticker nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Roger Federer gegen Rafael Nadal heute im Liveticker: French Open live verfolgen

Vor Beginn: Der Klassiker im Tennis steht an. Der König des Sports fordert den Sandplatz-König. Unzählige Male duellierten sich Roger Federer und Rafael Nadal in ihrer Karriere, am heutigen Donnerstag fügen sie im Halbfinale der French Open ein neues Kapitel ihrer sportlichen Rivalität hinzu.

French Open heute live: Halbfinalpartien im Überblick

Nach dem Match zwischen Federer und Nadal wird am Freitag auf dem Court Philippe Chatrier auch das zweite Halbfinale der Herrren-Konkurrenz ausgetragen. In diesem stehen sich Dominic Thiem und Zverev-Bezwinger Novak Djokovic gegenüber.

Zuvor sind die Damen gefordert. Auf dem Court Suzanne Lenglen und dem Court Simonne-Mathieu finden die Halbfinal-Duell Ashleigh Barty gegen Amanda Anisimova und Johanna Konta gegen Marketa Vondrousova statt.

Uhrzeit Platz Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 11 Uhr Court Suzanne Lenglen Ashleigh Barty (8) Amanda Anisimova Liveticker 11 Uhr Court Simonne-Mathieu Johanna Konta (26) Marketa Vondrousova Liveticker nicht vor 15 Uhr Court Philippe Chatrier Novak Djokovic Dominic Thiem Liveticker

French Open im Liveticker verfolgen

Wer nichts verpassen will von den French Open, ist bei uns genau richtig. Wir tickern die Halbfinals und natürlich auch die Finalspiele am Wochenende live für Euch.

Mit unseren ausführlichen Livetickern verpasst ihr keinen Winner, Passierschlag, Doppelfehler etc. Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

French Open im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Übertragungsrechte an den French Open hält Eurosport. Auf Eurosport 1 zeigt der Sender ausgewählte Matches aus dem Stade Roland Garros im Free-TV.

Darüber hinaus gibt es ein zahlungspflichtiges Livestream-Angebot mit dem Eurosport Player. Mit diesem könnt ihr alle Partien live sehen, da Abonnenten Zugriff auf alle Übertragungen von allen Courts der Anlage am Bois de Boulogne haben.

