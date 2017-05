Selby alter und neuer Snooker-Weltmeister

Dienstag, 02.05.2017

Dabei war dem "Jester from Leicester" ein außergewöhnliches Comeback gelungen: Gegen den wie zu seinen besten Zeiten aufspielenden Higgins lag Selby am Sonntag bereits mit 4:10 Frames zurück, bevor er in der Evening Session am Sonntagabend noch auf 7:10 verkürzte. In der ersten Session am Montag dominierte er und stellte auf 13:11, am Abend sah er beim Zwischenstand von 16:12 bereits wie der sichere Sieger aus. "[Am Sonntag] war mein Akku leer", gab er anschließend zu, "gestern war er besser als ich. Heute war ich ausgeruht und habe sehr viel besser gespielt."

Higgins, der seit 2011 auf einen fünften WM-Titel wartet und mit 41 der älteste Titelträger seit 1978 geworden wäre, machte es mit drei Frames am Stück jedoch noch einmal richtig spannend, bevor Selby zweimal souverän abräumte und anschließend endlich feiern konnte. "Mark besteht aus Granit", staunte Higgins anschließend. "Es war ein unglaubliches Turnier, ich habe alles gegeben. Ich musste mich einem großartigen Champion geschlagen geben. Ich bin stolz auf mich, aber er war insgesamt zu gut."

Snooker-Legende Stephen Hendry im Interview: "Sie wollen deinen Skalp"

Mark Selby hatte bereits 2007 in seinem ersten WM-Finale gegen Higgins gespielt, damals unterlag er mit 13:18. Bei seinem ersten Titelgewinn 2014 setzte er sich im Finale gegen Snooker-Legende Ronnie O'Sullivan durch, der dieses Mal im Viertelfinale am Chinesen Ding Junhui gescheitert war. Im vergangenen Jahr hatte Selby just an dem Abend gegen Ding triumphiert, an dem der Fußballklub aus seiner Heimatstadt Leicester die Meisterschaft in der Premier League gewann. Am Montag durfte er sich über das Rekord-Preisgeld von 375.000 Pfund freuen.

Das Crucible Theatre war zum 40. Mal Schauplatz der WM-Entscheidung. Der Vertrag mit der "Kathedrale des Snooker" läuft noch bis 2027.

