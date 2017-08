Schwimmen: Belmonte mit Lagen-Weltrekord

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Halbfinale und Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Main Fight Pressekonferenz National Rugby League Broncos -

Eels New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Undercard Pressekonferenz Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2

Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mireia Belmonte (Spanien) hat Ungarns Ausnahmeschwimmerin Katinka Hosszu den Kurzbahn-Weltrekord über 400 m Lagen entrissen. Die 26-Jährige blieb beim Weltcup in Eindhoven in 4:18,94 Minuten eine gute halbe Sekunde unter Hosszus Marke aus dem Dezember 2015 (4:19,46).

Hosszu, Ende Juli bei ihrer Heim-WM in Budapest Siegerin über diese Distanz auf der Langbahn, musste sich als Zweite in 4:25,18 deutlich geschlagen geben. Rang fünf ging an Franziska Hentke (Magdeburg/4:38,03), die in der ungarischen Hauptstadt mit Silber über 200 m Schmetterling für die einzige deutsche WM-Medaille gesorgt hatte.

Der Heidelberger Philip Heintz war am Samstag über 200 m Lagen in 1:53,23 nicht zu schlagen. Über 50 m Rücken erreichte Christian Diener in 23,31 Sekunden den zweiten Rang hinter dem Weißrussen Pawel Sankowitsch (22,84).