Schach-WM, Zeitplan heute: Weltmeister Carlsen gegen Caruana - Ruhetag

Vier Partien bei der Schach-WM sind Geschichte. Weder Weltmeister Magnus Carlsen noch Herausforderer Fabio Caruana konnten bisher ein Match für sich entscheiden. Hier erfahrt ihr, wie es am heutigen Mittwoch weitergeht.

Nach der vierten Partie am Dienstag ist für den heutigen Mittwoch erneut ein Ruhetag angesetzt. Für Donnerstag ist das nächste Duell terminiert, in dem einer der Spieler vielleicht offensiver zu Werke geht, um den ersten Sieg einzufahren.

Schach-WM 2018: Carlsen enttäuscht mit weiß

Der Weltmeister kommt in London noch nicht richtig in Fahrt. Auch mit den weißen Steinen konnte Carlsen im vierten Match keinen Sieg einfahren. Caruana wirkt in den ersten Tagen sehr gut vorbereitet auf den Norweger.

Die Partie am Dienstag war dafür ein Paradebeispiel. Schließlich einigten sich die beiden Kontrahenten bereits nach nur 34 Zügen auf ein Unentschieden.

Schach-WM 2018: Übertragung im Livestream und Liveticker

Die einzelnen Partien zwischen Carlsen und Caruana können nicht im deutschen Free-TV verfolgt werden. Stattdessen bietet worldchess eine Übertragung an. Der Monatspass für das Abonnement kostet 20 Dollar, der Jahrespass 25 Dollar.

SPOX bietet zu allen Matches einen ausführlichen Liveticker an.

Schach-Weltmeisterschaft 2018 - Zeitplan und Spielplan