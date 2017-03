Vunipola vor Comeback gegen Schottland

Mittwoch, 08.03.2017

Vunipola wird am Samstag nach seiner Knieverletzung offiziell ins englische Team zurückkehren und gegen Schottland spielen. Er ist bereits Teil des 24-köpfigen Trainingsteams, dass sich auf das Calcutta-Cup-Match vorbereitet.

Im Kader der Engländer wird die Nummer Acht Nathan Hughes ersetzen. Außerdem sollen Ben Youngs, Jack Nowell und Jonathan Joseph an die Backline zurückkehren.

Den endgültigen Kader werden die Engländer am Donnerstag bekannt geben. In der Tabelle steht das Team nach drei Siegen in drei Spielen an der Spitze und ist damit auf dem besten Weg zur Titel Verteidigung.

