Schottland gelingt erste Überraschung

Samstag, 04.02.2017

Schottland - Irland 27:22

Versuche: Schottland 3 (Stuart Hogg 2, Alex Dunbar), Irland 3 (Keith Earls, Iain Henderson, Paddy Jackson)

Erhöhungen: Schottland 3 (Greig Laidlaw), Irland 2 (Paddy Jackson)

Straftritte: Schottland 2 (Greig Laidlaw), Irland 1 (Paddy Jackson)

Überraschung in Murrayfield! Zum ersten Mal seit 2006 gewinnt Schottland am Eröffnungswochenende der Six Nations - und dann auch noch gegen Favorit Irland. Dabei starteten die Gastgeber enorm aggressiv, und auch wenn sie in den Standards unterlegen waren, reichten zwei schnelle Angriffe, um durch Versuche von Hogg schon nach 21 Minuten 14:0 zu führen. Die Iren leisteten sich ihrerseits viel zu viele Ballverluste, dann ging nach dem ersten Versuch auch noch die Erhöhung schief. Im Gegenzug narrten die Bravehearts ihren Gegner mit einem Trickspielzug durch die Gasse - 21:5!

Aber nach dem 21:8-Pausenstand kamen die Iren zurück, übernahmen die Kontrolle und machten den 16-Punkte-Rückstand wett: Paddy Jackson streckte sich gerade noch so ins Malfeld, die anschließende Conversion bedeutete nach 63 Minuten die Führung der Gäste.

Die machten sie sich dann mit dummen Penalties kaputt. Zuerst traf Laidlaw aus 28 Metern zum 24:22, in der Nachspielzeit verwandelte er dann noch einen Straftritt. Stuart Hogg wurde zum Mann des Spiels gekürt. PS: Den Bonuspunkt für vier Versuche konnte keins der beiden Teams verbuchen.

England - Frankreich (Sa., 17.50 Uhr, London)

Italien - Wales (So., 15 Uhr, Rom)

Tabelle der Premier League Darts 2016 Spieler Spiele Siege Remis Niederlagen Bonuspunkte Punkte Schottland 1 1 0 0 0 4 Irland 1 0 0 1 1 1 England 0 0 0 0 0 Frankreich 0 0 0 0 0 Wales 0 0 0 0 0 Italien 0 0 0 0 0

