Last-Minute-Sieg! Englands Serie hält

Samstag, 11.02.2017

Italien - Irland 10:63

Versuche: Italien 0, Irland 9 (Earls 2, Ringrose, Stander 3, Gilroy 3)

Erhöhungen: Italien 1 (Canna), Irland 9 (Jackson 9)

Straftritte: Italien 1 (Canna), Irland 0

Nach der knappen Pleite in der Vorwoche ließen die Iren im Stadio Olimpico schon früh keinen Zweifel daran, wer Herr im Haus ist. Schon vor der Pause hatte das Team von Joe Schmidt sogar den ersten Vier-Versuche-Bonus-Punkt in der Geschichte der Six Nations in der Tasche.

Selbst nach einer Gelben Karte für Donnacha Ryan vor der Pause, ließ sich Irland nicht beirren und dominierte die Hausherren selbst mit 14 Mann nahezu nach Belieben. Während CJ Stander seinen Hattrick als Starter sammelte, kam Craig Gilroy von der Bank auf seinen Dreierpack.

Für Italien ist der Fehlstart in die Six Nations damit nach zwei Heimpleiten perfekt. Nachdem es in der Vorwoche mit 7:33 gegen Wales noch recht moderat zugegangen war, ist diese Klatsche schon eine deutliche Angelegenheit.

Wales - England 16:21

Versuche: Wales 1 (L. Williams), England 2 (Daly, Youngs)

Erhöhungen: Wales 1 (Halfpenny), England 1 (Farrell)

Straftritte: Wales 3 (Halfpenny 3), England 3 (Farrell 3)

Die Erfolgsserie Englands geht nach hartem Kampf weiter. Wales hatte den Grand-Slam-Champion von 2016 schon am Rande der Niederlage, doch ein später Versuch von Elliot Daly rettete den Favoriten, der damit seine Siegesserie auf 16 Spiele unter Eddie Jones ausbaute.

Schon früh war England durch Ben Youngs' Versuch in Führung gegangen, doch Wales drehte die Partie durch Liam Williams' Versuch und insgesamt elf Punkten mit dem Fuß von Leigh Halfpenny für eine 16:11-Führung mit weniger als ein Viertel der Spielzeit übrig war.

Owen Farrell hielt sein Team in der zweiten Hälfte jedoch im Rennen und ebnete so den Weg für Daly, der England am Ende jubeln ließ. England bleibt damit ungeschlagen - und erneut auf Grand-Slam-Kurs. Die Waliser steckten ihre erste Niederlage ein.

Frankreich - Schottland --:-- (So., 16 Uhr)

Tabelle des Six Nations 2017 Spieler Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte England 2 2 0 0 8 Irland 2 1 0 1 6 Wales 2 1 0 1 5 Schottland 1 1 0 1 4 Frankreich 1 0 0 1 1 Italien 2 0 0 2 0

