Weltmeister Sagan von Tour ausgeschlossen

Erlebe

deinen Sport

live Shanghai Darts Masters Do 12:30 Shanghai Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 12:30 Shanghai Darts Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3

Weltmeister Peter Sagan ist nach einer brutalen Attacke im Zielsprint der vierten Tour-de-France-Etappe von der Rundfahrt ausgeschlossen worden. Das gab die Rennleitung am Dienstag bekannt. Der slowakische Superstar vom deutschen Team Bora-hansgrohe hatte den Briten Mark Cavendish in Vittel/Frankreich mit dem Ellbogen in die Absperrung gedrängt.

Der britische Radprofi Mark Cavendish steht bei der 104. Tour de France vor dem Aus. Der 30-malige Etappensieger vom Team Dimension Data erlitt im sturzreichen Finale der vierten Etappe am Dienstag Hand- und Schulterverletzungen und wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Zuvor hatte sich Cavendish pessimistisch geäußert. "Ich bin kein Arzt, aber es fühlt sich nicht gut an. Ich bin nicht sehr optimistisch", sagte der 32-Jährige. Eine blutende Wunde am Finger müsse "definitiv" genäht werden, erklärte Cavendish, bei dem der Verdacht auf einen Schulterbruch besteht.

Cavendish war im hektischen Zielsprint des 207,5 km langen Teilstücks von Mondorf-Les-Bains nach Vittel von Peter Sagan (Bora-hansgrohe) in die Bande gedrängt worden, der Weltmeister fuhr dabei den Ellbogen aus. "Ich komme mit Peter klar, Stürze passieren, aber ich würde gerne wissen, was es mit dem Ellbogen auf sich hatte", sagte Cavendish.

Sagan hatte sich nach der Zielankunft am Teambus Cavendishs entschuldigt. Dennoch wurde der Slowake, der am Montag die dritte Etappe für sich entschieden hatte, von der Rennleistung ausgeschlossen. Ex-Profi Rolf Aldag, Sportdirektor bei Dimension Data, hatte diese Konsequenz gefordert. "Das war eine klare Tätlichkeit. Sagan muss ausgeschlossen werden. Wir haben das bei der Jury beantragt", sagte Aldag radsport-news.com.