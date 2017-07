Alle Infos zur 104. Tour de France

Erlebe

Am 1. Juli ist die 104. Tour de France gestartet- Das prestigeträchtigste Radrennen des Jahres begann in diesem Jahr in Düsseldorf und endet wie immer auf der Pariser Champs-Elysees. Hier gibt es alle Infos zu den einzelnen Etappen, Teams und Fahrern (aktuelle Wertungen).

Die Tour de France ist das wichtigste Radrennen des Jahres. 21 Etappen müssen dabei in 23 Tagen absolviert werden. Es geht dabei sowohl hoch in die Berge als auch über lange Flachstrecken - auch wegen der vielseitigen Anforderungen gilt die Tour als härtestes Radrennen der Welt.

Seit 1903 findet die Tour de France jedes Jahr (mit Ausnahme des Zweiten Weltkrieges) im Juli statt und 2017 markiert die 104. Ausgabe des prestigeträchtigen Events

Tour de France: 2. Etappe (Wertungen in der Übersicht)

Die zweite Etappe führte weg aus Düsseldorf über 203,5 Kilometer ins belgische Lüttich. Nur einen Kilometer vor der flachen Zielankunft wurde das Ausreißerduo Phinney und Offredo eingeholt. In einer spektakulären Sprintankunft sicherte sich der deutsche Marcel Kittel den ersten deutschen Sieg der Tour 2017 (zur ausführlichen News).

Tour de France: 1. Etappe (Prolog und Wertungen in der Übersicht)

Die 104. Tour de France startete wie immer mit dem traditionellen "Grande Depart". Im diesem Jahr versammelte sich die Radsportelite dafür in Deutschland - genauer gesagt in Düsseldorf. Die erste Etappe, die Prolog genannte Rundstrecke, war 14 Kilometer lang. Tony Martin verpasste seine angestrebte Fahrt ins gelbe Trikot beim Sieg des Briten Geraint Thomas (zur ausführlichen News).

Tour-de-France-Startorte 2018 und 2019

Auch die Startorte der nächsten beiden Tour-de-France-Ausgaben stehen bereits fest. 2018 werden die Fahrer im französischen Pays de la Loire starten und 2019 in Brüssel.

Außerdem wird der Start 2018 um eine Woche nach hinten verlegt auf den 7. Juli. Das veranlassten die Veranstalter um zeitlich nicht in Konkurrenz zur Fußball-WM in Russland zu stehen.

Die Strecke der 104. Tour de France

Alle Etappen der Tour de France 2017

Datum Etappe Startort Zielort Kilometer Samstag, 1. Juli 1. Düsseldorf Düsseldorf 14 Sonntag, 2. Juli 2. Düsseldorf Lüttich 203.5 Montag, 3. Juli 3. Verviers Longwy 212.5 Dienstag, 4. Juli 4. Mondorf-les-Bains Vittel 207.5 Mittwoch, 5. Juli 5. Vittel La planche des belles filles 160.5 Donnerstag, 6. Juli 6. Vesoul Troyes 216 Freitag, 7. Juli 7. Troyes Nuits-Saint-Georges 213.5 Samstag, 8. Juli 8. Dole Station des Rousses 187.5 Sonntag, 9. Juli 9. Nantua Chambery 181.5 Montag, 10. Juli -- -- -- -- Dienstag, 11. Juli 10. Perigueux Bergerac 178 Mittwoch, 12. Juli 11. Eymet Pau 203.5 Donnerstag, 13. Juli 12. Pau Peyragudes 214.5 Freitag, 14. Juli 13. Saint-Girons Foix 101 Samstag, 15. Juli 14. Blagnac Rodez 181.5 Sonntag, 16. Juli 15. Laissac-Severac l'Eglise Le Puy-en-Velay 189.5 Montag, 17. Juli -- -- -- -- Dienstag, 18. Juli 16. Le Puy-en-Velay Romas-sur-Isere 165 Mittwoch, 19. Juli 17. La Mure Serre-Chevalier 183 Donnerstag, 20. Juli 18. Briancon Izoard 179.5 Freitag, 21. Juli 19. Embrun Salon-de-Provence 222.5 Samstag, 22. Juli 20. Marseille Marseille 22.5 Sonntag, 23. Juli 21. Montgeron Paris Champs-Elysees 103

Bergetappen, Sprintetappen, Zeitfahren

Insgesamt stehen bei der diesjährigen Tour neun Flachetappen, fünf Mittelgebirgs-Etappen, fünf Bergetappen (mit drei Bergankünften in La Planche des Belles Filles, Peyragudes und Izoard), sowie zwei Einzelzeitfahren an.

Die Sprintetappen der 104. Tour de France

Die Bergetappen der 104. Tour de France

Wo kann ich die Tour de France live sehen?

Sowohl die ARD als auch Eurosport zeigen die 21 Etappen der Tour de France live im TV. Die ARD streamt das Ganze außerdem live und auch Eurosport verspricht einen kostenlosen Livestream.

Auch SPOX liefert über den gesamten Tour-Zeitraum einen LIVETICKER beginnend mit der 1. Etappe - dem Einzelzeitfahren in Düsseldorf. Dort können alle Ereignisse auch nach Etappen-Ende noch einmal nachverfolgt werden.

Tour de France: Alle Fahrer und Teams im Überblick

Insgesamt meldeten sich 22 Teams zur diesjährigen Tour an. Das heißt in Düsseldorf werden sich 198 Radsportler auf den Weg in Richtung Paris machen.

Team Sky Ag2R La Mondiale Astana Pro Christopher Froome - GBR Romain Bardet - FRA Fabio Aru - ITA Sergio Luis, Henao - COL Jan Bakelants - BEL Dario Cataldo - ITA Vasil Kiryienka - BLR Axel Domont - FRA Jakob Fuglsang - DEN Christian Knees - GER Matthias Frank - SUI Andriy Grivko - UKR Michal Kwiatkowski - POL Ben Gastauer - LUX Dmitriy Gruzdev - KAZ Mikel Landa - ESP Cyril Gautier - FRA Alexey Lutsenko - KAZ Mikel Nieve - ESP Pierre Latour - FRA Michael Valgren - DEN Luke Rowe - GBR Oliver Naesen - BEL Andrey Zeits - KAZ Geraint Thomas - GBR Alexis Vuillermoz - FRA Bakhtiyar Kozhatayev - KAZ Bahrain-Merida BMC Racing Team Bora-hansgrohe Ion Izagirre - ESP Richie Porte - AUS Maciej Bodnar - POL Yukiya Arashiro - JPN Damiano, Caruso - ITA Emanuel Buchmann - GER Grega Bole - SVN Alessandro De Marchi - ITA Marcus Burghardt - GER Borut Bozic - SVN Stefan Küng - SUI Rafal Majka - POL Janez Brajkovic - SVN Amael Moinard - FRA Jay McCarthy - AUS Ondrek Cink - CZE Nicholas Roche - IRL Pawel Poljanski - POL Sonny Colbrelli - ITA Michael Schär - SUI Peter Sagan - SVK Javier Moreno - ESP Greg van Avermeat - BEL Juraj Sagan - SVK Tsagbu Grmay - ETH Danilo Wyss - SUI Rüdiger Selig - GER Cannondale Drapac FDJ Lotto-Soudal Alberto Bettiol - ITA Rudy Molard - FRA Adam Hansen - AUS Patrick Bevon - NZL Davide Cimolai - ITA Tiesj Benoot - BEL Nathan Brown - USA Mickael Delage - FRA Tony Gallopin - FRA Simon Clark - AUS Arnaud Demare - FRA Andre Greipel - GER Taylor Phinney - USA Jacopo Guarnieri - ITA Tim Wellens - BEL Pierre Rolland - FRA Ignatas Konovalovas - LTU Thomas De Ghendt - BEL Andrew Talansky - USA Olivier Le Gac - FRA Marcel Sieberg - GER Rigoberto Uran - COL Thibaut Pinot - FRA Lars Ytting Bak - DEN Dylan van Baarle - NED Arthur Vichot - FRA Jurgen Roelandts - BEL Movistar Orica-Scott Quick Step Floors Andrey Amador - CRI Esteban Chaves - COL Jack Bauer - NZL Daniele Bennati - ITA Simon Yates - GBR Gianluca Brambilla - ITA Carlos Betancur - COL Mat Hayman - AUS Philippe Gilbert - BEL Jonathan Castroviejo - ASP Daryl Impey - RSA Marcel Kittel - GER Imanol Erviti - ESP Michael Albasini - SUI Daniel Martin - IRL Jesus Herrada - ESP Roman Kreuziger - CZE Fabio Sabatini - ITA Nairo Wuintana - COL Damian Howson - AUS Zdenek Stybar - CZE Jasha Sütterlin - GER Jens Keukeleire - BEL Matteo Trentin - ITA Alejandro Valverde - ESP Luke Durbridge - AUS Julien Vermote - BEL Dimension Data Katusha-Alpecin LottoNL-Jumbo Mark Cavendish - GBR Tony Martin - GER Tom Leezer - NED Edvald Boasson Hagen - NOR Alexander Kristoff - NOR Primoz Roglic - SVN Jaco Venter - RSA Marco Haller - AUT Gobert Gesink - NED Reinhardt Van Rensburg- RSA Reto Hollenstein - SUI Dylan Groeneweg - NED Stephen Cummings - GBR Maurits Lammerink - NED George Bennett - NZL Mark Renshaw - AUS Robert Kiserlovski- HRV Jos Van Emden - NED Scott Thwaites - GBR Tiago Machade - POR Paul Martens - GER Bernhard Eisel - AUT Nils Politt - GER Timo Roosen - NED Serge Pauwels - BEL Rick Zabel - GER Robert Wagner - GER Sunweb Trek-Segafredo UEA Team Emirates Nikias Arndt - GER Alberto Contador - ESP Louis Meintjes - RSA Warren Barguil - FRA Koen de Koert - NED Vegard Stake Laengen - NOR Roy Curvers - NED John Degenkolb - GER Diego Ulissi - ITA Laurens Ten Dam - NED Fabio Felline - ITA Ben Swift - GBR Simon Geschke - GER Michael Gogl -AUT John Darwin Atapuma - COL Michael Matthews - AUS Bauke Mollema - NED Matteo Bono - ITA Mike Teunissen - NED Jarlinson Pontano - COL Kritijan Durasek - CRO Ramon Sinkeldam - NED Markel Irizar - ESP Manuele Mori - ITA Albert Timmer - NED Haimar Zubeldia - ESP Marco Marcato - ITA Cofidis, Solutions Credits Direct Energie Fortuneo-Vital Concept Nacer Bouhanni - FRA Thomas Voeckler - FRA Eduardo Sepulveda - ARG Dimitri Claeys - BEL Sylvain Chavanel - FRA Maxime Bouet - FRA Cristophe Laporte - FRA Lilian Calmejane - FRA Brice Feillu - FRA Cyril Lemoin - FRA Adrien Petit - FRA Romain Hardy - FRA Luis Angel Mate - ESP Romain Sicard - FRA Florian Vachon - FRA Florian Senechal - FRA Perrig Quermeneur - FRA Daniel Mclay - GBR Julien Simon - FRA Angelo Tulik - FRA Pierre-Luc Perichon - FRA Geoffrey Soupe - FRA Thomas Boudat - FRA Elie Gesbert - FRA Daniel Navarro - ESP Yohann Gene - FRA Laurent Pichon - FRA Wanty-Groupe Gobert Frederik Backaert - BEL Thomas Degand - BEL Guillaume Martin - FRA Marco Minaard - NED Yoann Offredo - FRA Andrea Pasqualon - ITA Dion Smith - AUS Guillaume Van Keirsbulck - BEL Pieter Van Speybrouck - BEL

© getty

Gelbes Trikot der Tour: Die Favoriten

Christopher Froome: Na klar. Der Brite von Team Sky ist natürlich der Topfavorit der Tour de France. Bereits 2016 und 2015 konnte er das Gelbe Trikot auf die Insel holen.

Na klar. Der Brite von Team Sky ist natürlich der Topfavorit der Tour de France. Bereits 2016 und 2015 konnte er das Gelbe Trikot auf die Insel holen. Richie Porte: Konkurrenz bekommt er ausgerechnet von einem ehemaligen Helfer: Porte wechselte von Sky zu BMC, wurde dort 2016 Kapitän und fuhr bei der Tour direkt auf Platz Fünf. Dieses Jahr will er höher hinaus.

Konkurrenz bekommt er ausgerechnet von einem ehemaligen Helfer: Porte wechselte von Sky zu BMC, wurde dort 2016 Kapitän und fuhr bei der Tour direkt auf Platz Fünf. Dieses Jahr will er höher hinaus. Nairo Quintara: Kletterkönig Quintara muss sich für einen Erfolg auf seine Top-Unterstützer um Alejandro Valverde verlassen und könnte von den wenigen Zeitfahren dieses Jahr profitieren.

Kletterkönig Quintara muss sich für einen Erfolg auf seine Top-Unterstützer um Alejandro Valverde verlassen und könnte von den wenigen Zeitfahren dieses Jahr profitieren. Alberto Contador: Der Spanier peilt seinen dritten Tourerfolg nach 2009 und 2007 an. Die starken Leistungen im Frühjahr bei den Rundfahrten im Baskenland und in Katalonien lassen ihn vom Erfolg träumen.

Der Spanier peilt seinen dritten Tourerfolg nach 2009 und 2007 an. Die starken Leistungen im Frühjahr bei den Rundfahrten im Baskenland und in Katalonien lassen ihn vom Erfolg träumen. Romain Bardet: Der Vorjahreszweite ist die größte französische Hoffnung im Feld. Auch bei der Generalprobe zur Tour, dem Criterium du Dauphine, präsentierte er sich bereit für den Nächsten Schritt.

Der Vorjahreszweite ist die größte französische Hoffnung im Feld. Auch bei der Generalprobe zur Tour, dem Criterium du Dauphine, präsentierte er sich bereit für den Nächsten Schritt. Fabio Aru und Jakob Fuglsang: Die beiden Astana-Fahrer sind die Wild-Cards unter den Favoriten. Aru, der eigentlich stärkerere Fahrer wurde zuletzt von Verletzungen geplagt. Fuglsang, der in der Form seines Lebens Sieger der Dauphine wurde, muss seine Rolle im Team (hinter Aru) finden.

© getty

Grünes Trikot der Tour: Die Favoriten

Peter Sagan : Der Slowake gewann die letzten fünf Sprintwertungen der Tour de France. Kaum einer zweifelt an einem sechsten Erfolg Sagans - mit dem er mit Sprint-Legende Erik Zabel gleichziehen würde.

: Der Slowake gewann die letzten fünf Sprintwertungen der Tour de France. Kaum einer zweifelt an einem sechsten Erfolg Sagans - mit dem er mit Sprint-Legende Erik Zabel gleichziehen würde. Andre Greipel: Einer der Sagan gefährlich werden könnte ist Andre Greipel. Der deutsche Sprinter könnte bei der Tour sogar zumindest kurzfristig in das Gelbe Trikot schlüpfen. Beim Giro d'Italia begann er sehr stark, wurde am Ende aber häufig knapp geschlagen.

Einer der Sagan gefährlich werden könnte ist Andre Greipel. Der deutsche Sprinter könnte bei der Tour sogar zumindest kurzfristig in das Gelbe Trikot schlüpfen. Beim Giro d'Italia begann er sehr stark, wurde am Ende aber häufig knapp geschlagen. Marcel Kittel: Der zweite Deutsche der sich Chancen auf einen Sprint-Etappensieg ausrechnet. Allerdings fährt er seiner Form zurzeit etwas hinterher.

Der zweite Deutsche der sich Chancen auf einen Sprint-Etappensieg ausrechnet. Allerdings fährt er seiner Form zurzeit etwas hinterher. Arnaud Demare: Der Franzose machte mit einem Achtungserfolg auf sich aufmerksam, als er sich das grüne Trikot beim Criterium du Dauphine sicherte.

© getty

Bergtrikot der Tour: Die Favoriten

Rafal Majka: Zum Einen konnte der Pole schon zweimal das gepunktete Trikot für sich entscheiden. Zum Anderen ist er dieses Jahr auch erstmals offiziell der Kapitän des deutschen Teams Bora-hansgrohe. Das schmälert seine Chancen natürlich nicht.

Zum Einen konnte der Pole schon zweimal das gepunktete Trikot für sich entscheiden. Zum Anderen ist er dieses Jahr auch erstmals offiziell der Kapitän des deutschen Teams Bora-hansgrohe. Das schmälert seine Chancen natürlich nicht. Quintana und Froome: Siehe Gelbes Trikot. Beide werden die Bergwertungen zwar nicht als Hauptziel anvisieren - da sie jedoch überdurchschnittlich fähige Kletterer sind und ihr ganzes Team für sie arbeitet, könnte der Titel ihnen sozusagen "im Vorbeigehen" zufallen.

© getty

Weißes Trikot der Tour: Die Favoriten

Beim Rennen um das Weiße Trikot des besten Jungprofis wird es zu einem Wiedersehen der letztjährigen Kontrahenten kommen. Die waren:

Adam Yates: Der britische Titelverteidiger will erneut ganz oben stehen.

Der britische Titelverteidiger will erneut ganz oben stehen. Louis Meintjes: Der zweite Platz beim Criterium du Dauphine sollte Empfehlung genug sein.

Der zweite Platz beim Criterium du Dauphine sollte Empfehlung genug sein. Emanuel Buchmann: Buchmann war letztes Jahr schon der beste Deutsche in der Gesamtwertung und konnte auch bei der Dauphine überzeugen.

Welche Deutschen starten bei der Tour de France?

Insgesamt werden bei der 104. Tour de France 16 Deutsche an den Start gehen. Besonders heraus stechen dabei die beiden Sprintexperten Andre Greipel aus dem Team Bora-hansgrohe und Marcel Kittel von Quick Step Floors. Beide wollen in diesem Jahr die Sprintdominanz von Peter Sagan beenden.

John Degenkolb und Tony Martin schielen derweil sogar auf das Gelbe Trikot, wobei sich Letzterer die größeren Hoffnungen machen kann. In seinem Team Katusha-Alpecin fährt außerdem Tour-Debütant Rick Zabel, Sohn des sechsmaligen Sprint-Siegers Erik Zabel, mit.

Team Name Sky Christian Knees Bora-hansgrohe Emanuel Buchmann Marcus Burghardt Rüdiger Selig Lotto-Soudal Andre Greipel Marcel Sieberg Movistar Jasha Sütterlin Quick Step Floors Marcel Kittel Katusha-Alpecin Tony Martin Nils Politt Rick Zabel LottoNL-Jumbo Robert Wagner Paul Martens Sunweb Nikias Arndt Simon Geschke Trek-Segafredo John Degenkolb

Tony Martin

Zum sechsten Mal in Folge hat sich Tony Martin zum deutschen Zeitfahrmeister gekürt und damit eine perfekte Generalprobe eine Woche vor dem Start der 104. Tour de France hingelegt. Gleich zum Auftakt beim Einzelzeitfahren in Düsseldorf peilt der 32-Jährige einen Sieg an. Damit würde er auch gleich ins Maillot jaune schlüpfen.

Deutscher Meister Burghardt

Überraschend schnappte sich eine Woche vor dem Tourstart Marcus Burghardt den deutschen Meistertitel auf der Straße. Durch Frankreich darf er also das weiße Trikot mit dem schwarz-rot-goldenem Brustring tragen. Dennoch ist er im Team Bora-hansgrohe als Helfer für Emmanuel Buchmann eingeteilt.

© getty

Erik Zabels Sohn Rick feiert Tour-Debüt

Neun Jahre nachdem sich Vater Erik aus dem Tour-Geschehen zurückgezogen hat, ist der Name Zabel wieder zurück bei der Tour. Sohn Rick wird für das Katusha-Alpecin-Team an den Start gehen. "Das ist ein Meilenstein meiner Karriere", sagte Zabel Junior der Sport Bild.

An der Seite von Zeitfahr-Weltmeister und Teamkollege Tony Martin wird Zabel am 1. Juli ins Rennen starten und er will die Erwartungen nicht zu hoch hängen: "Bei meiner ersten Tour werde ich den Ball flachhalten." Nur bei der ersten wohlgemerkt.

Tour de Suisse: Generalprobe Nummer Eins

Die meisten Topfavoriten verzichteten auf einen Start bei der Tour de Suisse. So konnte am Ende Simon Spilak zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gesamtsieg davontragen. Bei der Tour de France wird er aber in der Endabrechnung keine Rolle spielen.

Criterium du Dauphine: Generalprobe Nummer Zwei

Jakob Fuglsang entriss auf der letzten Etappe Richie Porte noch das Gelbe Trikot. Dank des Etappensiegs und der damit verbundenen Zeitbonifikation krönte er sich zum Gesamtsieger. Aus deutscher Sicht überzeugte vor allem Emmanuel Buchmann, der in der Endabrechung auf Rang fünf landete und damit die deutschen Hoffnungen im Hinblick auf die Tour nährt.

Das Gelbe Trikot 2016: Christopher Froome verteidigt Titel

2016 konnte der Brite Christopher Froome die 103. Ausgabe der Tour de France für sich entscheiden. Das Gelbe Trikot gewann der Fahrer des Teams Sky vor Romain Bardet und Nairo Quintana.

Die Top Fünf des Gesamtklassements 2016

Position Name Nationalität Team Zeit 1. Christopher Froome Großbritannien SKY - GBR 89h 04' 48'' 2. Romain Bardet Frankreich AG2R La Mondiale - FRA + 04' 05'' 3. Nairo Quintana Kolumbien Movistar - ESP + 04' 21'' 4. Adam Yates Großbritannien Orica Bikeexchange - AUS + 04' 42'' 5. Richie Porte Australien BMC Racing - USA + 05' 17''

Das Grüne Trikot 2016: Greipel und Kittel in der Spitze

Im vergangenen Jahr konnte sich der Slowake Peter Sagan das grüne Trikot des besten Sprinters mit großem Abstand sichern. Es ist für ihn bereits das fünfte grüne Tour-Trikot in Folge. Doch mit Marcel Kittel und Andre Greipel zählten auch zwei Deutsche zur Sprintelite.

Die Top Fünf der Sprintwertung 2016

Position Name Nationalität Team Punkte 1. Peter Sagan Slowakei Tinkoff - RUS 470 2. Marcel Kittel Deutschland Etixx-Quick Step - BEL 228 3. Michael Matthews Australien Orica-Bikeexchange - AUS 199 4. Andre Greipel Deutschland Lotto Soudal - BEL 178 5. Alexander Kristoff Norwegen Katusha - RUS 172

Die Bergwertung 2016: Rafal Majka kletterte allen davon

Auch das weiß-rot-gepunktete Bergfahrertrikot ging 2016 an das russische Team Tinkoff. Der Pole Rafal Majka deklassierte seine Konkurrenz deutlich. Den besten deutschen findet man in Paul Voss auf Rang 60 der Wertung.

Die Top Fünf der Bergwertung 2016

Position Name Nationalität Team Punkte 1. Rafal Majka Polen Tinkoff - RUS 209 2. Thomas De Gendt Belgien Lotto Soudal - BEL 130 3. Jarlinson Pantano Kolumbien IAM Cycling - CHE 121 4. Ilnur Zakarin Russland Katusha - RUS 84 5. Rui Alberto Faria Da Costa Portugal Lampre-Merida - ITA 76

Jungprofis 2016: Emanuel Buchmann und die aufstrebenden Wilden

Für das Weiße Trikot des besten Jungprofis werden nur die Fahrer unter 25 Jahren berücksichtigt. Entscheidend ist dabei die benötigte Gesamtzeit. Der Brite Adam Yates und der Südafrikaner Louis Meintjes lagen 2016 deutlich vor den Altersgenossen um den Deutschen Emanuel Buchmann.

Die Top Fünf der Jungprofis 2016

Position Name Nationalität Team Zeit 1. Adam Yates Großbritannien Orica-Bikeexchange - AUS 89h 09' 30'' 2. Louis Meintjes Südafrika Lampre-Merida - ITA + 02' 16'' 3. Emanuel Buchmann Deutschland Bora-Argon 18 - GER +42' 58'' 4. Warren Barguil Frankreich Giant-Alpecin - GER +47' 32'' 5. Wilco Kelderman Niederlande Lotto NL-Jumbo - NED +01h 19' 56''

Alle Toursieger: 2000 bis heute

Im neuen Jahrtausend ist die Tour de France vornehmlich in spanischer oder englischer Hand. Christopher Froome konnte drei der letzten vier Wettbewerbe für sich entscheiden

Jahr Sieger Jahr Sieger 2016 Christopher Froome - Großbritannien 2008 Carlos Saste - Spanien 2015 Christopher Froome - Großbritannien 2007 Alberto Contador - Spanien 2014 Vincenzo Nibali - Italien 2006 Oscar Pereiro - Spanien 2013 Christopher Froome - Großbritannien 2005 Lance Armstrong* - Vereinigte Staaten 2012 Bradley Wiggins - Großbritannien 2004 Lance Armstrong* - Vereinigte Staaten 2011 Cadel Evans - Australien 2003 Lance Armstrong* - Vereinigte Staaten 2010 Andy Schleck - Luxemburg 2002 Lance Armstrong* - Vereinigte Staaten 2009 Alberto Contador - Spanien 2001 Lance Armstrong* - Vereinigte Staaten

*Lance Armstrong bekam seine sieben Tour-de-France-Titel zwischen 1999 und 2005 nachträglich wegen Doping aberkannt. Es wurde allerdings nie offiziell ein neuer Toursieger ernannt.

Jan Ullrich und der Tourerfolg 1997

Hießige Radfans hatten in den letzten Jahren bei der Tour de France wenig zu feiern. Der letzte Toursieg eines Deutschen liegt exakt 20 Jahre zurück: 1997 gewann Jan Ullrich als bis dahin erster und bis heute einziger Deutscher das Gelbe Trikot.

Viele Jahre später wurde Ullrich zwar mit Dopingvorwürfen konfrontiert und ist bei vielen Radsportfans in Ungnade gefallen - Der Titel wurde ihm aber nie aberkannt. So bleibt er weiterhin der einzige Deutsche Toursieger.

Erik Zabel: Des Sprintmeisters Rekord wackelt

Der zweite große Deutsche der Tourgeschichte hört auf den Namen Erik Zabel. Zwischen den Jahren 1996 und 2001 konnte Zabel jedes Jahr das Grüne Trikot der Sprintwertung für sich beanspruchen.

Zusammen mit Jan Ullrich bildete er das Führungsduo des Teams Telekom/T-Mobile. Erik Zabel ist zudem der einzige Fahrer, der das Sprinttrikot insgesamt sechs Mal gewinnen konnte - Diesen Rekord würde Peter Sagan bei einem erneuten Triumph 2017 aber einstellen.