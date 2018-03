Tirreno-Adriatico: Roglic gewinnt in Trevi, Thomas neuer Gesamtführender

BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat das dritte Teilstück des Etappenrennens Tirreno-Adriatico für sich entschieden. Der 28-Jährige vom Team LottoNL-Jumbo setzte sich nach 234 km von Follonica nach Trevi und einer selektiven Schlussrampe vor dem Briten Adam Yates (Mitchelton-Scott) durch.

Neuer Gesamtführender ist Yates' Landsmann Geraint Thomas vom skandalumwitterten Team Sky vor dem zeitgleichen Olympiasieger Greg van Avermaet (Belgien/BMC) und seinem britischen Teamkollegen Christopher Froome (drei Sekunden zurück).

Froome nimmt erst zum zweiten Mal am Rennen in Italien teil. Der Brite, der bei seinem Vuelta-Triumph im September bei einer Dopingprobe positiv getestet worden war, will sich auf den Giro d'Italia im Mai vorbereiten.

Die vierte Etappe führt am Samstag über 219 km von Foligno hinauf zur 1345 m hohen Bergankunft in Sarnano Sassotetto.