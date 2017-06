Radprofi Cardoso beteuert seine Unschuld

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles: Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles: Tag 3 National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 14:00 The Boodles: Tag 5 National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Der portugiesische Radprofi André Cardoso beteuert nach seinem positiven Dopingtest seine Unschuld. "Ich bin am Boden zerstört und möchte klarstellen, dass ich nie verbotene Substanzen eingenommen habe", teilte der 32-Jährige in den sozialen Medien mit.

Cardoso, wie der deutsche Klassiker-Spezialist John Degenkolb vom Team Trek-Segafredo, für die 104. Tour de France nominiert, war am 18. Juni positiv auf das Blutdopingmittel Epo getestet worden. Er wurde nach Bekanntwerden des Befundes am Dienstag von seinem Rennstall für die am Samstag in Düsseldorf startende Frankreich-Rundfahrt suspendiert. Für ihn wird nun der 40 Jahre alte Baske Haimar Zubeldia seine 16. Tour bestreiten.

Cardoso hat derweil die Öffnung der B-Probe beantragt und hofft auf einen glimpflichen Ausgang. "Bis dahin hoffe ich, dass mich meine Kollegen und die Radsport-Fans nicht voreilig verurteilen und an meine Unschuld glauben", sagte Cardoso. Er glaube an den sauberen Sport.