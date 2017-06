Dopingfall in Degenkolbs Tour-Team

Erlebe

deinen Sport

live AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles: Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles: Tag 3 National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 14:00 The Boodles: Tag 5 National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels

Der US-Radrennstall Trek-Segafredo um den deutschen Klassiker-Spezialisten John Degenkolb (Gera) wird kurz vor dem Start der 104. Tour de France am Samstag in Düsseldorf von einem Dopingfall erschüttert.

Der portugiesische Radprofi André Cardoso (32) wurde am 18. Juni positiv auf das Blutdopingmittel Epo getestet und umgehend suspendiert, wie der Rennstall am Dienstag vermeldete. Cardoso wird damit nicht an der Frankreich-Rundfahrt teilnehmen.

Cardoso gehörte ursprünglich zum neunköpfigen Tour-Aufgebot des Teams um den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Alberto Contador (Spanien) und Degenkolb. "Wir haben für unsere Fahrer und Begleiter die höchsten ethischen Standards und werden nach Erhalt weiterer Details handeln", heißt es in der Mitteilung des Teams.