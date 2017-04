Werth und Ward Sieger beim Weltcup in Omaha

Montag, 03.04.2017

Bester Deutscher war der erst 21 Jahre alte Guido Klatte (Lastrup), Europameister der Jungen Reiter, der mit dem Wallach Qinghai einen ausgezeichneten sechsten Platz belegte. Zwölfter wurde der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Pret a tout.

Werth war in der Grand Prix Kür nicht zu schlagen, mit der Oldenburger Stute Weihegold ritt sie in ihrer eigenen Liga. Mit 90,704 Prozentpunkten hatte sie unglaubliche fünf Prozent Vorsprung auf die zweitplatzierte Laura Graves (USA/85,289) mit Verdades, dritter wurde der Team-Olympiazweite Carl Hester (Großbritannien/83,614) mit Nip Tuck.

"Es war mein Ziel, hier im Finale die beste Leistung zu zeigen, und das ist gelungen", sagte Werth nach ihrer grandiosen Kür. Als einzige im 14-köpfigen Starterfeld durchbrach die erfolgreichste Reiterin der Geschichte die 90-Prozent-Barriere für eine fehlerfreie, federleichte Kür im Sattel eines Weltklassepferdes.

Zweites 90-Prozent-Ergebnis

Es war das zweite 90-Prozent-Ergebnis in Werths Karriere, nachdem sie vor einigen Wochen beim Weltcup in Amsterdam ebenfalls mit Weihegold die 90 geknackt hatte. Bereits den Grand Prix am Donnerstag hatten Werth und Weihegold für sich entschieden. Auch in dieser Prüfung hatten Graves und Hester die Plätze zwei und drei belegt.

Der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) verzichtete nach zwei enttäuschenden Ergebnissen an den beiden ersten Tagen auf die Teilnahme am Finale der Springreiter. Er verfolgte die Darbietungen seiner Kollegen an der Seite von Steffi Graf beim Dinner in einer Ehrenloge. Graf überreichte anschließend den drei erstplatzierten Springreitern bei der Siegerehrung die Ehrenpreise des Hauptsponsors.

